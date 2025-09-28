'मृतकों के परिजन को 20 लाख, घायलों को 2 लाख देंगे', भगदड़ के बाद विजय ने की मुआवजे की घोषणा

करूर में विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक घायल हो गए। अभिनेता-राजनेता विजय ने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये और घायलों के लिए 1 लाख रुपये के मुआवजे का एलान किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 39 लोगों की जान गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

इस बीच अभिनेता-राजनेता विजय ने आज शनिवार शाम अपनी रैली में हुई भगदड़ में मारे गए 39 लोगों के परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। टीवीके प्रमुख ने एक एक्स पोस्ट में यह भी कहा कि इस दुखद हादसे में घायल हुए लगभग 100 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।

विजय ने कहा- दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अभिनेता-राजनेता विजय ने कहा कि वह दुःख से अभिभूत हैं। आगे लिखा कि मेरे दिल में जो दर्द है उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मेरी आँखें और मन दुःख से घिरे हुए हैं। आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूँ, मेरे दिमाग में बार-बार घूम रहे हैं। जितना मैं अपने प्रियजनों के बारे में सोचता हूँ जो स्नेह और परवाह दिखाते हैं, उतना ही मेरा दिल अपनी जगह से और दूर होता जाता है।

என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம்.



கற்பனைக்கும் எட்டாத வகையில், கரூரில் நேற்று நிகழ்ந்ததை நினைத்து, இதயமும் மனதும் மிகமிகக் கனத்துப் போயிருக்கும் சூழல். நம் உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் பெருந்துயர்மிகு மனநிலையில், என் மனம் படுகிற வேதனையை எப்படிச் சொல்வதென்றே… — TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 28, 2025 इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं अवर्णनीय पीड़ा के साथ आप सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जो हमारे प्रियजनों के निधन पर शोक मना रहे हैं। मैं आपके दिल के करीब खड़ा हूं और इस अपार दुःख को साझा करता हूं। यह वास्तव में हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। चाहे कोई भी हमें सांत्वना दे, हमारे प्रियजनों का नुकसान असहनीय है। फिर भी, आपके परिवार के सदस्य के रूप में, मैं उन सभी परिवारों को 20 लाख रुपये और उन घायलों को 2 लाख रुपये प्रदान करना चाहता हूं जिनका इलाज चल रहा है।