Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मृतकों के परिजन को 20 लाख, घायलों को 2 लाख देंगे', भगदड़ के बाद विजय ने की मुआवजे की घोषणा

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:14 PM (IST)

    करूर में विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक घायल हो गए। अभिनेता-राजनेता विजय ने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये और घायलों के लिए 1 लाख रुपये के मुआवजे का एलान किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तमिलनाडु विजय की रैली में भगदड़ के पीड़ित परिवारो को 20 लाख का मुआवजा। (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 39 लोगों की जान गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच अभिनेता-राजनेता विजय ने आज शनिवार शाम अपनी रैली में हुई भगदड़ में मारे गए 39 लोगों के परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। टीवीके प्रमुख ने एक एक्स पोस्ट में यह भी कहा कि इस दुखद हादसे में घायल हुए लगभग 100 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।

    विजय ने कहा- दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अभिनेता-राजनेता विजय ने कहा कि वह दुःख से अभिभूत हैं। आगे लिखा कि मेरे दिल में जो दर्द है उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मेरी आँखें और मन दुःख से घिरे हुए हैं। आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूँ, मेरे दिमाग में बार-बार घूम रहे हैं। जितना मैं अपने प्रियजनों के बारे में सोचता हूँ जो स्नेह और परवाह दिखाते हैं, उतना ही मेरा दिल अपनी जगह से और दूर होता जाता है।

    इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं अवर्णनीय पीड़ा के साथ आप सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जो हमारे प्रियजनों के निधन पर शोक मना रहे हैं। मैं आपके दिल के करीब खड़ा हूं और इस अपार दुःख को साझा करता हूं। यह वास्तव में हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। चाहे कोई भी हमें सांत्वना दे, हमारे प्रियजनों का नुकसान असहनीय है। फिर भी, आपके परिवार के सदस्य के रूप में, मैं उन सभी परिवारों को 20 लाख रुपये और उन घायलों को 2 लाख रुपये प्रदान करना चाहता हूं जिनका इलाज चल रहा है।

    राज्य सरकार ने भी किया है मुआवजे का एलान

    गौरतलब है कि इससे पहले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने करूर भगदड़ में मारे गए परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का एलान किया है। वहीं, घायलों को 1 लाख रुपये देने की बात कही है। उसके अलावा पीएम मोदी ने भी इस त्रासदी के प्रत्येक पीड़ित के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। पीएम ऑफिस ने बताया कि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: खाने और पानी की किल्लत या विजय के इंतजार ने तोड़ा सब्र... तमिलनाडु भगदड़ मामले में DGP ने क्या कहा?

    यह भी पढ़े: Karur Stampede: तमिलनाडु में भगदड़ के बाद बढ़ाई गई विजय के घर की सुरक्षा, पुलिस ने बताई वजह