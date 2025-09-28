Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Karur Stampede: तमिलनाडु में भगदड़ के बाद बढ़ाई गई विजय के घर की सुरक्षा, पुलिस ने बताई वजह

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:13 AM (IST)

    करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक घायल हो गए। घटना के बाद विजय की आलोचना हो रही है और उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीएमके ने विजय पर आरोप लगाया है कि उनकी रैलियों में दिशानिर्देशों का उल्लंघन होता है। वहीं टीवीके का कहना है कि उन्होंने सभी निर्देशों का पालन किया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    तमिलनाडु में भगदड़ के बाद बढ़ाई गई विजय के घर की सुरक्षा। (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में शनिवार शाम को भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कुल कम से कम 39 लोगों की जान गई है। वहीं, इस हादसे में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन सब के बीच खबर है कि टीवीके प्रमुख के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि लोगों के गुस्से को देखते हुए विजय के आवास के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।

    आलोचनाओं के घेरे में आए एक्टर विजय

    टीवीके के मुखिया अभिनेता और राजनेता विजय अगले साले होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं। इसी चुनावी कैंपेन से जुड़ी एक रैली में शनिवार शाम को भगदड़ मच गई। इस हादसे के बाद विजय आलोचनाओं के घेरे में हैं।

    डीएमके ने विजय पर साधा निशाना

    इस हादसे के बाद आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। डीएमके के नेतृ्त्व वाली राज्य सरकार ने एक्टर से नेता बने विजय पर जमकर निशाना साधा है। आरोप लगाया गया है कि हमेशा ही उनकी रैली में दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

    राज्य सरकार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आयोजकों ने पीने के पानी और खाने की उचित व्यवस्था नहीं की थी। इसी वजह से भीड़ में मौजूद लोग बेहोश हो गए।

    टीवीके ने कहा- सभी निर्देशों का हुआ पालन

    गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेशों पर टीवीके के एक वकील ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी ने रैली में पुलिस के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया है। वकील का कहना है कि त्रासदी के कारण विजय को भी गहरा धात पहुंचा है। वह तमिलनाडु के लोगों से प्यार करते हैं।

    यह भी पढ़ें: भगदड़ के बाद मीडिया से मुंह छिपाते हुए निकल गए थे एक्टर विजय, चेन्नई पहुंचकर तोड़ी थी चुप्पी

    यह भी पढ़ें: Tamil Nadu stampede: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से 36 की मौत, तस्वीरों में देखिए त्रासदी की कहानी