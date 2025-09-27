Tamil Nadu stampede: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से 36 की मौत, तस्वीरों में देखिए त्रासदी की कहानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में एक्टर से नेता बने TVK प्रमुख विजय के एक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, जिसमें भीड़ के कुचलने से 36 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरों में देखिए कितनी भयानक थी ये त्रासदी।

विजय की रैली में इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि लोग एक-दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। धीरे-धीरे भगदड़ मच गई। अधिकारियों के अनुसार, रैली में भगदड़ जैसी स्थिति में बच्चों समेत कम से कम 36 लोगों के मारे जाने की आशंका है। फोटो पीटीआई

सभा को संबोधित करते हुए विजय और मौके पर मौजूद भीड़। फोटो पीटीआई

विजय ने करूर जिले में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी।

विजय के सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ के बाद एम्बुलेंस घायलों को सरकारी मेडिकल कॉलेज ले गई। फोटो एएनआई

तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने के बाद एक घायल को अस्पताल ले जाया जा रहा है।

रैली के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिसकर्मी मौजूद हैं।

भगदड़ में घायल होने वालों में बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फोटो पीटीआई

डीएमके नेता सेंथिल बालाजी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। फोटो पीटीआई

रैली के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद एक पुलिस अधिकारी घायलों को सांत्वना देते हुए। फोटो पीटीआई

भगदड़ में घायल पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में अफरातफरी का माहौल हो गया।