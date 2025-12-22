70 साल के सिंगर ने KISS से बॉलीवुड में मचाया था बवाल, 2025 में सबसे विवादित रहा ये किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2025 काफी खास रहा। सफलता के साथ-साथ कुछ ऐसे विवाद रहे जो महीनों तक चर्चा में रहे, खासकर एक सिंगर का किस विवाद (Singer Kiss Controversy)। इसी साल की शुरुआत में सिंगर अपने किस विवाद के लिए काफी चर्चा में रहे थे। भरी महफिल में उनका एक महिला को किस करना इस कदर भारी पड़ा कि लोग सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल करने लगे थे। सेलिब्रिटीज ने भी सिंगर की खूब आलोचना की थी।

उदित नारायण ने बटोरी सुर्खियां अपने सुरीली आवाज के लिए मशहूर यह सिंगर कोई और नहीं बल्कि उदित नारायण (Udit Narayan) हैं। 70 साल के सिंगर इसी साल किस विवाद में फंस गए थे। उन पर मीम्स भी बने और वह ट्रोल भी हुए। चलिए आपको इस साल के सबसे विवादित मामले के बारे में बताते हैं।

उदित नारायण म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज गायकों की लिस्ट में शुमार हैं। 90s और 2000s में उन्होंने इतने जबरदस्त गाने दिए हैं कि आज भी वह टॉप ट्रेंड गानों में शुमार हैं। वह कई म्यूजिक शोज भी करते हैं। ऐसे ही एक म्यूजिक शो के दौरान उन्होंने एक फीमेल फैन को किस कर दिया।