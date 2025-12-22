Language
    70 साल के सिंगर ने KISS से बॉलीवुड में मचाया था बवाल, 2025 में सबसे विवादित रहा ये किस्सा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    सिंगर के किस से इंडस्ट्री ने मची खलबली। फोटो क्रेडिट- फेसबुक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2025 काफी खास रहा। सफलता के साथ-साथ कुछ ऐसे विवाद रहे जो महीनों तक चर्चा में रहे, खासकर एक सिंगर का किस विवाद (Singer Kiss Controversy)। 

    इसी साल की शुरुआत में सिंगर अपने किस विवाद के लिए काफी चर्चा में रहे थे। भरी महफिल में उनका एक महिला को किस करना इस कदर भारी पड़ा कि लोग सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल करने लगे थे। सेलिब्रिटीज ने भी सिंगर की खूब आलोचना की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उदित नारायण ने बटोरी सुर्खियां

    अपने सुरीली आवाज के लिए मशहूर यह सिंगर कोई और नहीं बल्कि उदित नारायण (Udit Narayan) हैं। 70 साल के सिंगर इसी साल किस विवाद में फंस गए थे। उन पर मीम्स भी बने और वह ट्रोल भी हुए। चलिए आपको इस साल के सबसे विवादित मामले के बारे में बताते हैं।

    उदित नारायण म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज गायकों की लिस्ट में शुमार हैं। 90s और 2000s में उन्होंने इतने जबरदस्त गाने दिए हैं कि आज भी वह टॉप ट्रेंड गानों में शुमार हैं। वह कई म्यूजिक शोज भी करते हैं। ऐसे ही एक म्यूजिक शो के दौरान उन्होंने एक फीमेल फैन को किस कर दिया।

    फीमेल फैन को कर लिया था किस

    दरअसल, जनवरी के आखिर में उदित नारायण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। क्लिप में अपने कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने सेल्फी लेने आई एक फीमेल फैन को किस कर लिया था। वीडियो में देखा गया था कि सिंगर ने एक्ट्रेस को लिप किस करने की कोशिश की थी जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब आलोचना सहनी पड़ी थी।

    विवाद पर ऐसा था उदित का रिएक्शन

    बाद में सफाई देते हुए उदित नारायण ने बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में कहा था, "मुझे क्यों शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए? क्या आपको मेरी आवाज में कोई पछतावा या दुख सुनाई देता है? दरअसल मैं आपसे बात करते हुए हंस रहा हूं। यह कोई गंदी या सीक्रेट बात नहीं है। यह सब सार्वजनिक है। मेरा दिल साफ है। अगर कुछ लोग मेरे स्नेह के काम में कुछ गंदा देखना चाहते हैं, तो मुझे उनके लिए दुख होता है। मैं उन्हें धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि अब उन्होंने मुझे पहले से भी ज्यादा मशहूर बना दिया है।"

     

    इन सेलेब्स ने किया था सपोर्ट

    एक तरफ कुनिका सदानंद और अभिजीत भट्टाचार्या समेत कुछ सेलेब्स ने उदित नारायण को सपोर्ट किया था, वहीं मीका सिंह समेत कुछ सेलेब्स ने उनकी टांग खींची थी। सोशल मीडिया पर सिंगर को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। यह मामला खूब गरमाया था।

