Rishi Kapoor की नाजायज बेटी कहलाने पर Twinkle Khanna ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मैं आलिया भट्ट की ननद...'

पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने काजोल के साथ एक टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल शुरू किया है जिसके हालिया एपिसोड में आलिया भट्ट और वरुण धवन आए। आलिया से ट्विंकल ने कहा कि उन्हें ऋषि कपूर की नाजायज बेटी कहा गया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) इन दिनों अपने टॉक शो को लेकर काफी चर्चा में हैं। काजोल के साथ उनकी जुगलबंदी लोगों को एंटरटेन कर रही है। उनके शो में पहले गेस्ट बनकर सलमान खान और आमिर खान आए थे और अब आलिया भट्ट (Alia Bhatt) व वरुण धवन (Varun Dhawan) ने उनके शो में एंट्री की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वरुण धवन और आलिया भट्ट ने एक साथ मिलकर काजोल-ट्विंकल के साथ मस्ती की और कई राज खोले। इस बीच ट्विंकल खन्ना ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने आलिया को ही नर्वस कर दिया। ऋषि की नाजायज बेटी कहने पर बोलीं ट्विंकल दरअसल, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल शो में मेला एक्ट्रेस ने बताया कि सालों पहले ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने उनके बर्थडे पर एक ऐसा पोस्ट किया था जिसके बाद लोग उन्हें अभिनेता की नाजायज बेटी कहने लगे थे। बाद में ऋषि को सफाई देनी पड़ी थी।

Photo Credit - Instagram ट्विंकल खन्ना ने टॉक शो में कहा, "मैं आलिया के ससुर की वजह से लगभग कपूर बन ही जाती। मेरे जन्मदिन पर उन्होंने बहुत ही उदारता से ट्वीट किया, 'अरे, आपको पता है... जब आप अपनी मां के पेट में थीं, तब मैंने उन्हें गाना सुनाया था।' और इसलिए सभी को लगा कि मैं उनकी नाजायज बेटी हूं।"