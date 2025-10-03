Rishi Kapoor की नाजायज बेटी कहलाने पर Twinkle Khanna ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मैं आलिया भट्ट की ननद...'
पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने काजोल के साथ एक टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल शुरू किया है जिसके हालिया एपिसोड में आलिया भट्ट और वरुण धवन आए। आलिया से ट्विंकल ने कहा कि उन्हें ऋषि कपूर की नाजायज बेटी कहा गया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) इन दिनों अपने टॉक शो को लेकर काफी चर्चा में हैं। काजोल के साथ उनकी जुगलबंदी लोगों को एंटरटेन कर रही है। उनके शो में पहले गेस्ट बनकर सलमान खान और आमिर खान आए थे और अब आलिया भट्ट (Alia Bhatt) व वरुण धवन (Varun Dhawan) ने उनके शो में एंट्री की।
वरुण धवन और आलिया भट्ट ने एक साथ मिलकर काजोल-ट्विंकल के साथ मस्ती की और कई राज खोले। इस बीच ट्विंकल खन्ना ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने आलिया को ही नर्वस कर दिया।
ऋषि की नाजायज बेटी कहने पर बोलीं ट्विंकल
दरअसल, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल शो में मेला एक्ट्रेस ने बताया कि सालों पहले ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने उनके बर्थडे पर एक ऐसा पोस्ट किया था जिसके बाद लोग उन्हें अभिनेता की नाजायज बेटी कहने लगे थे। बाद में ऋषि को सफाई देनी पड़ी थी।
ट्विंकल खन्ना ने टॉक शो में कहा, "मैं आलिया के ससुर की वजह से लगभग कपूर बन ही जाती। मेरे जन्मदिन पर उन्होंने बहुत ही उदारता से ट्वीट किया, 'अरे, आपको पता है... जब आप अपनी मां के पेट में थीं, तब मैंने उन्हें गाना सुनाया था।' और इसलिए सभी को लगा कि मैं उनकी नाजायज बेटी हूं।"
आलिया भट्ट हुईं कन्फ्यूज
जब सोशल मीडिया पर गलतफहमी तेजी से वायरल हो गई तो ऋषि कपूर को दोबारा एक पोस्ट कर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा था, "जन्मदिन मुबारक हो डियर। तुम अपनी मां के पेट में थी, जब मैं 1973 में फिल्म बॉबी के दौरान उनके लिए गाना गा रहा था, है ना?"
ट्विंकल खन्ना के इस बयान के बाद आलिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गईं और काजोल को उन्हें रोकना पड़ा। फिर ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा, "मैं तुम्हारी ननद नहीं हूं।" वरुण ने कहा, "उन्हें नहीं पता कि वह कैसे रिएक्ट करें।" बता दें कि डिंपल कपाड़िया ने ऋषि कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है।
