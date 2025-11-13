एक टाइम पर कॉमन बंदे को डेट कर रही थीं Kajol और ट्विंकल, शो पर एक्ट्रेस ने Ex के बारे में खोला राज

एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) और काजोल ने अपने लेटेस्ट शो 'टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल' (Two Much with Twinkle and Kajol) में कई सारे खुलासे किए हैं। इनमें से कई को लेकर कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। अब दोनों एक्ट्रेस ने अपनी लवलाइफ को लेकर एक नया राज खोला है जिसको सुनकर फैंस काफी हैरान हो गए हैं।

ट्विंकल ने जैसे ही ये बात सबके सामने बोली काजोल शरमा गईं और फिर उन्होंने ट्विंकल से उस आदमी का नाम न बताने के लिए कहा। ट्विंकल और काजोल ने "दिस ऑरदैट" खेलते हुए यह धमाका किया।

ट्विंकल ने किया खुलासा ट्विंकल से जब पूछा गया कि क्या सबसे अच्छे दोस्तों को एक-दूसरे के एक्स को डेट नहीं करना चाहिए? इस पर ट्विंकल ने सहमति जताते हुए कहा, "मेरे दोस्त मेरे लिए किसी भी पुरुष से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा।" काजोल की ओर देखते हुए उन्होंने आगे कहा, "हमारा एक एक्सकॉमन है, लेकिन हम कह नहीं सकते।" जिस पर काजोल ने घबराते हुए जवाब दिया, "चुप रहो, मैं तुमसे विनती करती हूं।" यह सुनकर सभी हंस पड़े।