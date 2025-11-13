Language
    एक टाइम पर कॉमन बंदे को डेट कर रही थीं Kajol और ट्विंकल, शो पर एक्ट्रेस ने Ex के बारे में खोला राज

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:09 AM (IST)

    कृति सेनन (Kriti Sanon) और विक्की कौशल हाल ही में गेस्ट के तौर पर काजोल और ट्विंकल के शो "टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल" (Two Much With Kajol And Twinkle) में नजर आएंगे। ये एपिसोड बॉलीवुड मस्ती और मसाले से भरपूर होगा। इस एपिसोड में कई किस्से, कनफेशन और चौंकाने वाले खुलासे होंगे, जिनमें होस्ट्स के कॉमन एक्स भी शामिल हैं।

    ट्विंकल खन्ना और काजोल (फोटो- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) और काजोल ने अपने लेटेस्ट शो 'टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल' (Two Much with Twinkle and Kajol) में कई सारे खुलासे किए हैं। इनमें से कई को लेकर कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। अब दोनों एक्ट्रेस ने अपनी लवलाइफ को लेकर एक नया राज खोला है जिसको सुनकर फैंस काफी हैरान हो गए हैं

     ट्विंकल ने जैसे ही ये बात सबके सामने बोली काजोल शरमा गईं और फिर उन्होंने ट्विंकल से उस आदमी का नाम न बताने के लिए कहा। ट्विंकल और काजोल ने "दिस ऑरदैट" खेलते हुए यह धमाका किया।

    ट्विंकल ने किया खुलासा

    ट्विंकल से जब पूछा गया कि क्या सबसे अच्छे दोस्तों को एक-दूसरे के एक्स को डेट नहीं करना चाहिए? इस पर ट्विंकल ने सहमति जताते हुए कहा, "मेरे दोस्त मेरे लिए किसी भी पुरुष से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा।" काजोल की ओर देखते हुए उन्होंने आगे कहा, "हमारा एक एक्सकॉमन है, लेकिन हम कह नहीं सकते।" जिस पर काजोल ने घबराते हुए जवाब दिया, "चुप रहो, मैं तुमसे विनती करती हूं।" यह सुनकर सभी हंस पड़े।

     गेस्ट बनकर आईं कृति सेनन

    इस बार शो में कृति सेनन गेस्ट बनकर आई थीं। मौजूदा क्रश के बारे में बात करते हुए कृति ने कुबूल किया कि वो दिल से बिल्कुल रोमांटिक हैं। उन्होंने कहा, "जो भी है, वो इंडस्ट्री से नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे रोमांस पसंद है। मुझे प्यार में होने का आइडिया बहुत पसंद है। मुझे लवस्टोरीज भी बहुत पसंद हैं, जो बहुत कम बन रही है आज कल।"

     कबीर बहिया को कर रही डेट

    बता दें कि कृति सेनन की डेटिंगलाइफ की अफवाहें लंबे समय से सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि अभिनेत्री एनआरआई करोड़पति कबीर बहिया के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ वह कुछ समय पहले अपने जन्मदिन की छुट्टियां मनाने गई थीं। नवंबर 1999 में जन्मे कबीर बहियाब्रिटेन में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल से की है।

