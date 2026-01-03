Twinkle Khanna ने केक नहीं परफ्यूम के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, क्या है इसके पीछे की वजह?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ट्विंकल खन्ना ने अपना 52वां जन्मदिन केक और मोमबत्तियों की जगह माराकेश में परफ्यूम की खुशबू वाली दुनिया में बिताकर यादगार बना दिया। अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हुए, ट्विंकल ने इस खास दिन को खुशबू, यादों और पलों में डूबकर मनाया, और एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका सेलिब्रेशन उनकी पर्सनैलिटी की तरह ही अनोखा होता है।

राइटर और पूर्व एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने 29 दिसंबर को म्यूज डू परफ्यूम जाकर अपना जन्मदिन मनाया। यह जगह मोरक्कन खुशबू की परंपराओं और अरोमाथेरेपी के बारे में गहराई से जानने के लिए मशहूर है। अपने पति अक्षय कुमार और बच्चों आरव और नितारा के साथ, ट्विंकल ने पारंपरिक बर्थडे पार्टी करने के बजाय परफ्यूम बनाने की कला को एक्सप्लोर किया।

इंस्टाग्राम पर उस दिन की झलकियां शेयर करते हुए, ट्विंकल ने एक वीडियो कोलाज पोस्ट किया जिसमें खुशबू की कांच की बोतलों से भरी अलमारियां और परिवार के साथ मिलकर खुशबू सूंघने के कैंडिड पल दिखाए गए थे। विज़ुअल्स में एक आरामदायक, डूब जाने वाला अनुभव कैद हुआ था, जिसमें ट्विंकल और अक्षय अगल-बगल बैठे थे और खुशबूदार माहौल का आनंद ले रहे थे।

अपने लिए बनाई खास परफ्यूम

ट्विंकल ने लिखा, 'इस साल मोमबत्तियां बुझाने के बजाय, मेरे जन्मदिन का सेलिब्रेशन बहुत खूबसूरत खुशबूओं वाला था। मेरी फैमिली मुझे म्यूज डू परफ्यूम ले गई। हमें वेटिवर, कैरामल, ऊद और एम्बर जैसी खुशबू की 50 से ज्यादा कांच की बोतलें मिलीं। सेलिब्रेशन में पर्सनल टच देते हुए, ट्विंकल ने बताया कि परिवार के हर सदस्य ने अपनी पसंदीदा खुशबू से एक कस्टम परफ्यूम बनाया। फिर हम सबने अपनी पसंद की खुशबू से एक अनोखा परफ्यूम बनाया। मेरे परफ्यूम का नाम बर्थडे नोट था। खुशबू यादें साथ लाती हैं, और यह खुशबू मेरे साथ एयरपोर्ट, पुराने स्वेटर और उन दिनों में रहेगी जब मैं माराकेश में अपना जन्मदिन याद करना चाहूंगी'।

जनवरी 2001 में शादी करने वाले ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। ट्विंकल ने कुछ फिल्में करने के बाद एक्टिंग छोड़ दी थी और 2015 में अपनी पहली किताब 'मिसेज फनीबोन्स' से एक राइटर के तौर पर खुद को फिर से साबित किया। इसके बाद उन्होंने कई बेस्टसेलर किताबें लिखी हैं। इस बीच अक्षय कुमार अगली बार प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म 'भूत बंगला' में तब्बू और परेश रावल के साथ नजर आएंगे। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में 'वेलकम टू द जंगल', 'हैवान' और 'हेरा फेरी 3' भी शामिल हैं।