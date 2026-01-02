Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हर तरफ रणवीर सिंह की Dhurandhar का कहर, अब अक्षय कुमार ने टाली अपनी फिल्म की रिलीज डेट?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:01 PM (IST)

    रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है, जिसने वर्ल्डवाइड 1104 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसकी सफलता के कारण कई अन्य फ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अक्षय कुमार की भूत बंगला टली (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1104 करोड़ रुपये और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। वहीं एक महीना होने को है लेकिन इसके प्रदर्शन में कोई खास कमी आई नहीं है।

    कई फिल्में नहीं कर पाई कमाई

    इसी को देखते हुए अमिताभ बच्चन के नाति अगस्त्य नंदा की इक्कीस की रिलीज आगे बढ़ाई गई। वहीं इस बीच रिलीज हुई कार्तिक और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी भी औंधे मुंह गिर पड़ी। अब लग रहा कि इसका डर दूर तक फैला हुआ है।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar की सफलता के बीच थिएटर में री-रिलीज होगी Ranveer Singh की ये 15 साल पुरानी फिल्म

    अक्षय कुमार ने 'हेरा फेरी' के निर्देशक प्रियदर्शन के साथ 14 साल बाद 'भूत बंगला' के लिए फिर से हाथ मिलाया है, जिसमें वामिका गब्बी और परेश रावल भी हैं। फिलहाल ये फिल्म 2 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाली है। हालांकि, हालिया खबरों के मुताबिक, इसके पोस्टपोन होने की खबर आ रही है।

    कब आएगा धुरंधर का दूसरा पार्ट

    खबर है कि 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट 27 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाला है। इस बीच बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्षय कुमार जानते हैं कि धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकती है और वह भारतीय सिनेमा के इस ऐतिहासिक क्षण के बीच में नहीं आना चाहते। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अक्षय, जो एक समझदार बिजनेसमैन हैं क्रिसमस पर रिलीज हुई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'का हश्र भी देख चुके हैं। इस हिसाब से वो भूत बंगला की रिलीज को टाल सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Kabir Singh में शाहिद कपूर की जगह इस एक्टर को कास्ट करना चाहते थे संदीप रेड्डी वांगा, पहले नहीं थे श्योर