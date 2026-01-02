हर तरफ रणवीर सिंह की Dhurandhar का कहर, अब अक्षय कुमार ने टाली अपनी फिल्म की रिलीज डेट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1104 करोड़ रुपये और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। वहीं एक महीना होने को है लेकिन इसके प्रदर्शन में कोई खास कमी आई नहीं है।

कई फिल्में नहीं कर पाई कमाई इसी को देखते हुए अमिताभ बच्चन के नाति अगस्त्य नंदा की इक्कीस की रिलीज आगे बढ़ाई गई। वहीं इस बीच रिलीज हुई कार्तिक और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी भी औंधे मुंह गिर पड़ी। अब लग रहा कि इसका डर दूर तक फैला हुआ है।