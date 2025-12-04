कहां हैं 'तुमसे अच्छा कौन' के अर्जुन? डेब्यू से हिलाया बॉलीवुड, उड़ी मौत की अफवाह; कनाडा में कर रहे हैं ये काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2002 में एक अभिनेता ने बॉलीवुड में एंट्री मारी और पहली ही फिल्म से ऐसे पॉपुलर हुए कि फिल्मी गलियारों में चर्चा होने लगी कि वह इंडस्ट्री के तीन खान (सलमान, शाह रुख और आमिर) पर भारी पड़ जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मगर पहली फिल्म से बॉलीवुड में हल्ला बोलने वाले ये अभिनेता अचानक गायब हो और फिर उनकी मौत की अफवाह ने हर ओर सनसनी फैला दी। यह अभिनेता हैं 'तुमसे अच्छा कौन है' के एक्टर नकुल कपूर (Tumse Achcha Kaun Hai Actor Nakul Kapoor)।

पहली फिल्म से बने स्टार नकुल कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले कई फेमस ऐड्स और म्यूजिक वीडियोज में काम किया था। शाह रुख खान से पहले वह थम्स-अप का ऐड कर चुके हैं। जब साल 2002 में उन्होंने दीपक आनंद निर्देशित 'तुमसे अच्छा कौन है' मूवी से डेब्यू किया तो वह अपनी मासूमियत से छा गए थे।

डेब्यू के बाद छोड़ी इंडस्ट्री इस फिल्म में नकुल कपूर के साथ लीड रोल में किम शर्मा और आरती छाबरिया थीं। डेब्यू फिल्म से वह रातोंरात छा गए थे। फिल्म की सफलता से लगा कि नकुल के पास फिल्मों की लाइन लग जाएगी। मगर अचानक अभिनेता ग्लैमर वर्ल्ड से गायब हो गए।