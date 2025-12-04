Language
    कहां हैं 'तुमसे अच्छा कौन' के अर्जुन? डेब्यू से हिलाया बॉलीवुड, उड़ी मौत की अफवाह; कनाडा में कर रहे हैं ये काम

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    'तुमसे अच्छा कौन है' से मशहूर हुए अभिनेता पहली फिल्म के बाद बॉलीवुड में छा गए थे, लेकिन उनका अचानक बॉलीवुड से गुमनाम होना, हर किसी के लिए शॉकिंग था। उ ...और पढ़ें

    'तुमसे अच्छा कौन है' के एक्टर अब करते हैं ये काम। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2002 में एक अभिनेता ने बॉलीवुड में एंट्री मारी और पहली ही फिल्म से ऐसे पॉपुलर हुए कि फिल्मी गलियारों में चर्चा होने लगी कि वह इंडस्ट्री के तीन खान (सलमान, शाह रुख और आमिर) पर भारी पड़ जाएंगे। 

    मगर पहली फिल्म से बॉलीवुड में हल्ला बोलने वाले ये अभिनेता अचानक गायब हो और फिर उनकी मौत की अफवाह ने हर ओर सनसनी फैला दी। यह अभिनेता हैं 'तुमसे अच्छा कौन है' के एक्टर नकुल कपूर (Tumse Achcha Kaun Hai Actor Nakul Kapoor)। 

    पहली फिल्म से बने स्टार

    नकुल कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले कई फेमस ऐड्स और म्यूजिक वीडियोज में काम किया था। शाह रुख खान से पहले वह थम्स-अप का ऐड कर चुके हैं। जब साल 2002 में उन्होंने दीपक आनंद निर्देशित 'तुमसे अच्छा कौन है' मूवी से डेब्यू किया तो वह अपनी मासूमियत से छा गए थे। 

    डेब्यू के बाद छोड़ी इंडस्ट्री

    इस फिल्म में नकुल कपूर के साथ लीड रोल में किम शर्मा और आरती छाबरिया थीं। डेब्यू फिल्म से वह रातोंरात छा गए थे। फिल्म की सफलता से लगा कि नकुल के पास फिल्मों की लाइन लग जाएगी। मगर अचानक अभिनेता ग्लैमर वर्ल्ड से गायब हो गए।

    Nakul Kapoor

    नकुल कपूर की मौत की अफवाह उड़ी

    नकुल कपूर ने इंडस्ट्री से ऐसे दूरी बनाई कि किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि वह कहां और क्या कर रहे हैं। इस बीच उनकी मौत की भी अफवाह उड़ी। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई, कुछ ने कहा कि बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई है। हालांकि, 2015 में नकुल ने खुद आकर अपनी मौत की अफवाह को खारिज किया था।

    क्या कर रहे हैं नकुल कपूर?

    आज नकुल कपूर लाइमलाइट से दूर हैं और शांति से विदेश में अपनी जिंदगी गुजार कर रहे हैं। वह भारत छोड़ कनाडा में बस गए हैं और ग्लैमर से इतर वह अध्यायत्म की ओर मुड़ गए हैं।

    Yoga Instructer

    वह कनाडा में अपना IMDb के मुताबिक, नकुल कनाडा के वैंकूवर रहते हैं और डिवाइन लाइट योगा नाम से योगा सेंटर चलाते हैं। वह एक्टिंग छोड़ योगा इंस्ट्रक्टर बन गए हैं। 

