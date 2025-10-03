25 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने वाली ये फिल्म गिनीज-लिमका बुक में है दर्ज, 92 अवॉर्ड जीतकर रचा था इतिहास
क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने सबसे ज्यादा अवॉर्ड पाकर इतिहास रच दिया था। शायद ही आपको मालूम हो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ही तबाही नहीं मचाई थी बल्कि इसने लिमका और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज कराया है। जानिए वो कौन सी मूवी थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही राज नहीं करती हैं, बल्कि कुछ ऐसा कमाल दिखाती हैं कि इतिहास ही पच रच देती हैं। साल 2000 में भी एक ऐसी ही फिल्म आई थी जिसने कलाकारों को स्टार बनाया, मेकर्स को मालामाल बनाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई।
यह सबसे अब तक की सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म है। लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करने वाली इस फिल्म के गाने भी खूब पॉपुलर हुए थे। आज भी इस फिल्म को पसंद किया जाता है। अगर आपने अभी भी इस फिल्म को गेस नहीं किया है तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं।
लिमका-गिनीज में दर्ज है फिल्म का नाम
लिमका और गिनीज में अपना नाम दर्ज कर चुकी ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की डेब्यू मूवी कहो ना प्यार है (Kaho Naa Pyar Hai) है। राकेश रोशन की लिखी, निर्देशित और निर्मित कहो ना प्यार है 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से उनके बेटे ऋतिक ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उनके साथ लीड रोल में अमीषा पटेल (Ameesha Patel) नजर आई थीं जिनकी भी यह पहली मूवी थी।
सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाली है फिल्म
कहो ना प्यार है के गाने इतने हिट हुए थे कि उस साल के बेस्ट बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गए थे। फिल्म की कहानी, गाने, बैकग्राउंड म्यूजिक, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि इसने फिल्मफेयर, आईफा और जी समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर कुल 92 अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे। यह अब तक की सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म है। इस अवॉर्ड के चलते ही इसे लिमका और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
बात करें इसकी कमाई की तो कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये में बनी कहो ना प्यार है ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 44.28 करोड़ रुपये (बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक) की कमाई की थी, जबकि दुनियाभर में इस फिल्म ने 67.48 करोड़ कमाया था। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म थी और डेब्यू स्टार्स ऋतिक व अमीषा की किस्मत चमक गई थी।
