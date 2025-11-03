3 घंटे 51 मिनट की इस फिल्म में थे 72 गाने, सलमान-अमिताभ... कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    एक फिल्म जिसमें 10-20 नहीं बल्कि 70-72 गाने थे। वो फिल्म जब बनी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। आज तक कोई भी वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। आज हम आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हिंदी सिनेमा की इसी क्लासिक कल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे 7.4 रेटिंग मिली थी। जानिए इस बारे में। 

    Hero Image

    इस फिल्म में थे 72 गाने। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्ट फिल्मों को छोड़ दें तो बिना गाने के हिंदी मूवीज का शायद कोई वजूद नहीं है। कई बार तो सिर्फ गानों की वजह से ही फिल्में हिट हो जाती हैं। आज के दौर में एक फिल्म में कम से कम 4-5 या फिर 5-6 गाने होना तो लाजमी है। मगर क्या आपको पता है कि एक फिल्म कुल 72 गानों के साथ रिलीज की गई थी।

    जी हां, सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। हिंदी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म बनी थी, जिसमें एक-दो दर्जन नहीं बल्कि 72 गाने शामिल किए गए थे। इस फिल्म का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। यह 72 गानों वाली फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।

    किस फिल्म में 72 गाने हैं?

    आज के समय में कई म्यूजिकल रोमांटिक फिल्में बनी हैं जिसमें एक से बढ़कर एक चार्टबस्टर सॉन्ग्स शामिल किए गए हैं। सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर हम आपके हैं कौन में 14 गाने थे, जबकि अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन स्टारर मूवी सिलसिला और ऐश्वर्या राय की ताल में कुल 12 गाने थे। तेरे नाम और देवदास जैसी फिल्मों में भी खूब गाने शामिल किए गए थे। मगर एक फिल्म में 72 गाने होना... कोई आम बात नहीं है।

    इंद्रसभा की स्टार कास्ट

    जिस फिल्म में 72 गाने थे, वो फिल्म साल 1932 में बनी इंद्रसभा (Indrasabha) थी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन जेजे मदन ने किया था। फिल्म में निसार, जहानारा कज्जन, अब्दुल रहमान काबुली और मुख्तार बेगम ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

     

    इंद्र सभा की कहानी क्या है?

    फिल्म की कहानी एक नेक राजा की थी जिसे उस वक्त एक दिव्य परीक्षा का सामना करना पड़ता है, जब आसमानी ताकतें एक परी को एक बेबस औरत के भेष में उसकी दया मांगने भेजती हैं और इस राजा को उस परी से प्यार हो जाता है। यह फिल्म सैयद आगा हसन अमानत के उर्दू नाटक का एडेप्टेशन था।

    ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें 71 गाने हैं?

    बताया जाता है कि 3 घंटे 51 मिनट की इस फिल्म में कुल 72 गाने थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि फिल्म में 69 गाने थे। वहीं IMDb के मुताबिक, फिल्म में 71 गाने थे।

     

    फिल्म में 9 ठुमरियां, 4 होली गीत, 15 सामान्य गाने, 31 गजलें, 2 चौबोला, 5 छंद और 5 अन्य गाने शामिल थे। बता दें कि 9 दशक बाद भी सबसे ज्यादा गाने वाली फिल्म इंद्र सभा का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है।

