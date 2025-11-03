3 घंटे 51 मिनट की इस फिल्म में थे 72 गाने, सलमान-अमिताभ... कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्ट फिल्मों को छोड़ दें तो बिना गाने के हिंदी मूवीज का शायद कोई वजूद नहीं है। कई बार तो सिर्फ गानों की वजह से ही फिल्में हिट हो जाती हैं। आज के दौर में एक फिल्म में कम से कम 4-5 या फिर 5-6 गाने होना तो लाजमी है। मगर क्या आपको पता है कि एक फिल्म कुल 72 गानों के साथ रिलीज की गई थी।

जी हां, सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। हिंदी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म बनी थी, जिसमें एक-दो दर्जन नहीं बल्कि 72 गाने शामिल किए गए थे। इस फिल्म का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। यह 72 गानों वाली फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।

किस फिल्म में 72 गाने हैं? आज के समय में कई म्यूजिकल रोमांटिक फिल्में बनी हैं जिसमें एक से बढ़कर एक चार्टबस्टर सॉन्ग्स शामिल किए गए हैं। सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर हम आपके हैं कौन में 14 गाने थे, जबकि अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन स्टारर मूवी सिलसिला और ऐश्वर्या राय की ताल में कुल 12 गाने थे। तेरे नाम और देवदास जैसी फिल्मों में भी खूब गाने शामिल किए गए थे। मगर एक फिल्म में 72 गाने होना... कोई आम बात नहीं है।