    'ऐसा सिनेमा उनकी पर्सनैलिटी को...' Amitabh Bachchan के साथ बारिश वाला सीन करने में असहज थीं स्मिता पाटिल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:14 AM (IST)

    स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन अदाकारा थीं, जिन्होंने आर्ट और कमर्शियल दोनों तरह की फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। एक बार अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल संग फिल्म 'नमक हलाल' के गाने 'आज रपट जाए' की शूटिंग का किस्सा शेयर किया था।   

    आज रपट जाये शूटिंग के दौरान असहज थीं स्मिता पाटिल। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्मिता पाटिल (Smita Patil) हिंदी सिनेमा की उम्दा अदाकारा थीं। वह बड़े पर्दे पर जिस तरह अपने किरदारों को परत-दर-परत उतारती थीं, वैसा शायद ही कोई कर पाए। वह आर्ट सिनेमा की जान थीं। मंथन, मंडी, अर्ध सत्य, निशांत और भूमिका उनकी बेहतरीन अदाकारी का सबूत हैं।

    सिर्फ आर्ट ही नहीं, स्मिता पाटिल ने कमर्शियल सिनेमा में भी खुद को साबित किया है। नमक हलाल (Namak Halal) ने उन्हें इंडस्ट्री में खूब पहचान दिलाई। इस फिल्म में पहली बार स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन के साथ रोमांटिक गाना 'आज रपट जाए' फिल्माया था। इस गाने से वह कमर्शियल सिनेमा में भी पॉपुलर हो गई थीं।

    अमिताभ संग रोमांटिक सीन से असहज थीं स्मिता

    मगर क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन के साथ यह रोमांटिक गाना शूट करने में स्मित पाटिल बिल्कुल भी कन्फर्टेबल नहीं थीं। इस बात का खुलासा खुद बिग बी ने एक इंटरव्यू में किया था। नमक हलाल में बारिश में भीगा हुआ गाना 'आज रपट जाए' उनके सबसे यादगार सीन्स में से एक बन गया था लेकिन अमिताभ बच्चन ने बाद में बताया था कि स्मिता को इसे शूट करते समय बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। अभिनेता ने उस पल को याद करते हुए कहा, "उन्होंने कहा था कि इस तरह का सिनेमा उनकी पर्सनैलिटी को नहीं दिखाता।"

    Aaj Rapat Jaye

    Amitabh Bachchan-Smita Patil in Aaj Rapat Jaye Song From Namak Halal- X

    कमर्शियल सिनेमा से खुश नहीं थीं स्मिता पाटिल

    यही नहीं, खुद स्मिता पाटिल भी यही मानती थीं। उन्होंने आर्ट सिनेमा में एक लंबा अरसा बिताया था और कई बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन फिर भी लोग उन्हें नमक हलाल के लिए जानते थे, जिसका उन्हें बहुत दुख था। एक बार मथरूभूमि के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा था, "मैंने सोचा था कि शायद कभी-कभी एक कमर्शियल फिल्म करना अच्छा रहेगा, लेकिन एक बार जब आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो कमर्शियल सिनेमा में फंसने से बचना मुश्किल होता है।" 

