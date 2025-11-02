'ऐसा सिनेमा उनकी पर्सनैलिटी को...' Amitabh Bachchan के साथ बारिश वाला सीन करने में असहज थीं स्मिता पाटिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्मिता पाटिल (Smita Patil) हिंदी सिनेमा की उम्दा अदाकारा थीं। वह बड़े पर्दे पर जिस तरह अपने किरदारों को परत-दर-परत उतारती थीं, वैसा शायद ही कोई कर पाए। वह आर्ट सिनेमा की जान थीं। मंथन, मंडी, अर्ध सत्य, निशांत और भूमिका उनकी बेहतरीन अदाकारी का सबूत हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिर्फ आर्ट ही नहीं, स्मिता पाटिल ने कमर्शियल सिनेमा में भी खुद को साबित किया है। नमक हलाल (Namak Halal) ने उन्हें इंडस्ट्री में खूब पहचान दिलाई। इस फिल्म में पहली बार स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन के साथ रोमांटिक गाना 'आज रपट जाए' फिल्माया था। इस गाने से वह कमर्शियल सिनेमा में भी पॉपुलर हो गई थीं।

अमिताभ संग रोमांटिक सीन से असहज थीं स्मिता मगर क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन के साथ यह रोमांटिक गाना शूट करने में स्मित पाटिल बिल्कुल भी कन्फर्टेबल नहीं थीं। इस बात का खुलासा खुद बिग बी ने एक इंटरव्यू में किया था। नमक हलाल में बारिश में भीगा हुआ गाना 'आज रपट जाए' उनके सबसे यादगार सीन्स में से एक बन गया था लेकिन अमिताभ बच्चन ने बाद में बताया था कि स्मिता को इसे शूट करते समय बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। अभिनेता ने उस पल को याद करते हुए कहा, "उन्होंने कहा था कि इस तरह का सिनेमा उनकी पर्सनैलिटी को नहीं दिखाता।"