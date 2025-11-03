अपने ही गाने को अश्लील मान रहे थे अमिताभ बच्चन, आज भी ब्लॉकबस्टर है 1991 का ये गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने करियर में कई सफल फिल्में दी हैं। इन फिल्मों के जरिए अमिताभ बच्चन की इमेज हमेशा एंग्री यंगमैन वाली रही है। हालांकि बिग बी के फिल्मों का चुनाव अब भले ही थोड़ा बदल गया हो लेकिन उस दौर में उनकी फिल्मों का फ्लेवर एक्शन और मास हीरो वाला होता था। अब आपको फिल्म 'हम' (Hum) तो याद होगी ही, इस मल्टीस्टारर फिल्म में एक गाना भी था, जो आज भी पॉपुलर है और गाने का नाम है 'जुम्मा-चुम्मा' (Jumma Chumma Song), लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने के चलते अमिताभ काफी डरे हुए थे और क्या है इसकी वजह, आइए आपको बताते हैं।

जुम्मा-चुम्मा के कॉरियोग्राफर ने खोला अमिताभ का राज़

दरअसल इस गाने की पॉपुलैरिटी आज इसीलिए इतनी ज्यादा क्योंकि गाने के लिरिक्स और म्यूजिक के साथ इसकी कोरियोग्राफी भी कमाल की थी। गाने को कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था। हाल ही हाल ही में चिन्नी प्रकाश ने बताया कि इस गाने पर पहले अमिताभ बच्चन डांस करने को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि बिग बी को गाने का हुकस्टेप अश्लील लग रहा था। चिन्नी प्रकाश ने फ्राइडे टाकीज के बातचीत में कहा है कि, 'मुझे अच्छे से याद है कि फिल्म का ये गाना अमिताभ बच्चन ने मुझे अपनी वैनिटी वैन में सुनाया था। उन दिनों तो दो ही वैनिटी थीं, एक अमिताभ बच्चन के पास होती थी और दूसरी मनमोहन देसाई के पास। इसके बाद उन्होंने ये गाना मुझे सुनाया।'

चिन्नी प्रकाश (Chinni Prakash) ने बताया कि, 'रात को 12 बजे मेरे दोनों असिस्टेंट का कॉल आया और मुझसे कहा कि वह अमिताभ बच्चन के सामने इस गाने के हुक स्टेप नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें डर लगता है। इसके बाद जब मैंने अमिताभ को फिल्म का हुकस्टेप दिखाया तो वो डर गए। अमिताभ ने यह डांस देखा और डायरेक्टर से कहा कि इस गाने पर रिहर्सल करने के लिए तीन महीने चाहिए। उन्होंने शूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए कहा।' इसके आगे चिन्नी प्रकाश ने बताया कि, 'हुक स्टेप करते समय उन्होंने मुझसे कहा कि तुम 5 फीट के आदमी हो और यह तुम पर अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं 6 फीट से ज्यादा लंबा हूं और यह मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने उनसे हुक स्टेप करने की विनती की।'

जया बच्चन को भी पसंद आया था गाना

चिन्नी प्रकाश ने बताया कि, गाने के हुकस्टेप को देखकर भले ही अमिताभ बच्चन थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन उनकी पत्नी जया बच्चन को ये गाना बहुत पसंद आया था। फिल्म की स्क्रीनिंग में जया बच्चन, अभिषेक बच्चन के साथ पहुंचीं। जब गाना खत्म हुआ तो थिएटर में सब जोर से चिल्ला पड़े, फिर वो खुद आईं और कहा कि वाकई में गाना अच्छा है'