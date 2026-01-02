Don 3 में हुई इस फेमस बॉलीवुड विलेन की एंट्री, विक्रांत मैसी को रिप्लेस करेगा एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज में एक नाम डॉन 3 (Don 3) का भी शामिल है। फिल्म दो साल से अटकी हुई है और 2026 में इसकी शूटिंग शुरू होने वाली थी। फिल्म की कास्टिंग रेडी थी। मगर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म से एग्जिट की खबरें आने लगीं। रणवीर सिंह के आउट होने के बाद अब एक बॉलीवुड एक्टर की एंट्री हुई है जो विक्रांत मैसी को रिप्लेस करेंगे।

दरअसल, विक्रांत मैसी फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की डॉन 3 के लिए अहम किरदार निभाने वाले थे। ऐसी चर्चा थी कि वह फिल्म में खलनायक बनेंगे। मगर कुछ महीने पहले ही उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था। अब रणवीर के एग्जिट के बाद एक बॉलीवुड एक्टर की एंट्री की खबरें आ रही हैं जो विक्रांत को रिप्लेस कर रहे हैं।

विक्रांत मैसी का मिल गया रिप्लेसमेंट लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान अख्तर ने डॉन 3 में जिस एक्टर को विक्रांत मैसी के किरदार के लिए चुना है, वो 2025 में अपनी वापसी के लिए खूब लाइमलाइट में रहे। सालों बाद उन्होंने एक वेब सीरीज से धांसू कमबैक किया और इंटरनेट पर सिर्फ उन्हीं के चर्चे रहे।