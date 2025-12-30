रणवीर सिंह के आउट होने से चमकेगी इस एक्टर की किस्मत, Don 3 के लिए रेस में आया नया नाम?
निर्माता फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉन 3 का नाम इन दिनों चर्चा में बना हुआ है, जिसकी वजह रणवीर सिंह का अचानक से मूवी से बाहर होना है। अब खबर आ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह के अचानक फिल्म डॉन 3 को छोड़ने को लेकर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। बहुत कम बार होता है कि कोई कलाकार फिल्म का प्रोमो वीडियो शूट करे और रिलीज होने के कुछ सालों बाद उससे नाता तोड़ ले। फिलहार रणवीर ने डॉन 3 को लेकर ऐसा ही किया है। माना जा रहा है कि धुरंधर की अपार सफलता के चलते उन्होंने डॉन 3 को छोड़ दिया है।
अब खबर आ रही है कि निर्माता फरहान अख्तर और डॉन 3 की टीम ने रणवीर सिंह का रिप्लेसमेंट ढूंढ़ लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सा कलाकार है, जो डॉन 3 में लीड रोल प्ले करते दिखेगा।
डॉन 3 का हिस्सा बन सकता है ये एक्टर
साल 2023 में डॉन 3 का आधिकारिक एलान किया गया था, जिसके प्रोमो वीडियो में रणवीर सिंह को इस फ्रेंचाइजी का नया डॉन दिखाया था। लेकिन धुरंधर की बंपर सक्सेस के बाद लगता है कि कामयाबी का फितूर रणवीर के सिर चढ़ गया और उन्होंने डॉन 3 जैसी एक बड़ी फिल्म छोड़ दी है।
दरअसल फिल्मफेयर की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि डॉन 3 के मेकर्स जल्द से जल्द से रणवीर सिंह का विकल्प तलाश रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अभिनेता ऋतिक रोशन के नाम पर भी विचार किया है, जो इससे पहले धूम 2 जैसी मूवी में एंटी हीरो को दमदार रोल प्ले कर चुके हैं। हालांकि, अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती की वॉर 2 अभिनेता आने वाले समय में अपने अजीज दोस्त फरहान अख्तर की डॉन 3 में लीड रोल प्ले करते नजर आ सकते हैं।
लेकिन अगर वास्तव में ऐसा होता है तो सच में सिनेप्रेमियों के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज होगा। बता दें कि इससे पहले फिल्म डॉन 3 ने अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी बाहर हुई थीं, प्रेग्नेंसी के चलते उन्होंने इस बिग फ्रेंचाइजी से मुंह फेर लिया था।
शाह रुख खान थे डॉन के लीड एक्टर
दरअसल डॉन फ्रेंचाइजी के पिछले दो भागों में मेगा सुपरस्टार शाह रुख खान ने डॉन की भूमिका को निभाया था। लेकिन उनकी जगह पर डॉन 3 में रणवीर सिंह को कास्ट किया गया, जो फैंस को रास नहीं आया था। अब रणवीर ने भी ये मूवी छोड़ दी है और जिसके चलते डॉन 3 फिर से चर्चा में आ गई है।
