Arabic गानों का बॉलीवुड में जलवा कायम, Dhurandhar से पहले इन मूवीज में छाए विदेशी सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अरेबिक गानें और बॉलीवुड का नाता काफी पुराना है। मौजूदा समय में धुरंधर के FA9LA को लेकर एक बार फिर से अरेबिक सॉन्ग की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, जब हिंदी सिनेमा में मिडिल ईस्ट गीतों की धूम रही है। इससे पहले भी कई ऐसी मूवीज रही हैं, जिन्हें इस तरह के विदेशी गानों और म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है। आइए जानते हैं कि वह सॉन्ग कौन से हैं-

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहो न कहो (Kaho Na Kaho) इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत स्टारर फिल्म मर्डर का कहो न कहो सॉन्ग अब तक का सबसे बेहतरीन अरेबिक सॉन्ग है। जिसे आज भी श्रोता सुनना पसंद करते हैं। ये गीत मिस्र के पॉपुलर सिंगर अम्र दियाब के 'तमल्ली माक (Tamally Maak)' का था, जिसे मर्डर में हिंदी वर्जन में इस्तेमाल किया गया।

अफगान जलेबी (Afgaan Jalebi) सैफ अली खान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म फैंटम का अफगान जलेबी गाना भी फैंस का पसंदीदा रहा था। ये गाना भी एक अरेबिक सॉन्ग की तरह जाना जाता है, जिसमें मिडिल ईस्ट संगीत सुनने को मिलता है। इसके अलावा कटरीना का डांस भी लाजवाब रहा।

माशाल्लाह (Mashallah) सलमान खान और कटरीन कैफ स्टारर मूवी एक था टाइगर का गान माशाल्लाह इस लिस्ट से भला कैसे बाहर रखा जा सकता है। अरेबिक म्यूजिक के साथ इसकी शुरुआत होती है और बीच में कई अरेबिक शब्द भी सुनने को मिलते हैं।