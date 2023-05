The Kerala Story: देवोलीना भट्टाचार्जी ने फिर लगाई ट्रोल्स की क्लास, पति को बताया 'सच्चा भारतीय मुस्लिम'

नई दिल्ली, जेएनएन। The Kerala Story: साथ निभाना साथिया फेम देवोलीना भट्टाचार्जी पहले दिन से 'द केरल स्टोरी' के समर्थन में काफी मुखर हैं। उन्होंने फिल्म का विरोध कर रहे लोगों से कहा था कि देवोलीना ने अपने मुस्लिम पति के साथ ये फिल्म देखी और फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा।

देवोलीना भट्टाचार्जी ने कहा कि फिल्म आतंकवाद के खिलाफ थी और असामाजिक तत्वों पर लोगों की आंखें खोलीं, जिन्होंने अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए धर्म को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन द केरला स्टोरी को कई लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर इसकी आलोचना की है।

एक ट्रोल ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया- फिल्म द केरल स्टोरी, की सहायक अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य के पति का नाम शाहनवाज शेख है… इस फिल्म को मैंने नहीं देखा है, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने इसे देखा है जिनके मुताबिक फिल्म में कुछ आपत्तिजनक दृश्य ऐसे हैं जिसे अपनी बहू/बेटियों के साथ नहीं देखा जा सकता है.. फिल्म के नाम पर समाज में नफरतों के बीज बोने वालों से सावधान रहिए…

इसके जवाब में देवोलीना ने लिखा- और ये है पत्रकार। अरे तिवारी जी थोड़ा तोह होमवर्क कर लिया है। खुद का इस तरह से मजाक बनाना सही बात नहीं है। बहू / बेटियों के साथ डांस आइटम नंबर देख सकते हैं, पर केरल स्टोरी नहीं। हे भगवान...

एक दूसरे ट्वीट में देवोलीन के लिए लिखा- मुझे बुलाने को जरूरत नहीं पड़ी। मैं और मेरे पति पहले ही देख कर गए द केरेला की कहानी और बहुत ही अच्छी लगी हम दोनों को ही। सही भारतीय मुस्लिम नाम सुना है क्या? मेरे पति उनके से ही जो गलत को गलत कहने की ताकत और हिम्मत दोनों रखते हैं।

Arey Khan saab mujhe bulaane ko zaroorat nahi padhi.Main aur mere husband pehle hi dekh kar agaye the The Kerela Story aur bohot hi acchi lagi hum dono ko hi.TRUE INDIAN MUSLIM naam suna hai kya ?Mere pati unme se hi hai jo galat ko galat kehne ki taqat aur himmat dono rakhte hai https://t.co/PuJD3F92or— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) May 19, 2023