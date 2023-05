The Kerala Story विवाद पर देवोलीना भट्टाचार्जी ने दिया ऐसा रिएक्शन, बोली- मेरे पति भी मुस्लिम हैं

नई दिल्ली, जेएनएन। Devoleena Bhattacharjee Post The Kerala Story: सुदीप्तो सेन (Sudipto Sen) के निर्देशन में बनी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है। दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आ रही है।

तो वहीं दूसरी तरह कई राज्यों में इस मूवी को लेकर विवाद हो रहा है। इतना ही नहीं फिल्म को कई जगह पर बैन कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म अपना रिएक्शन साझा कर रहे है। वहीं अब इसपर टीवी की गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) का भी रिएक्शन सामने आया है।

देवोलीना भट्टाचार्जी ने इस फिल्म पर हो रहे विवाद के बीच अपने पति के बारे में बात की है। एक्ट्रेस ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, “ऐसा हमेशा नहीं होता है। मेरे पति भी मुस्लिम हैं और वह मेरे साथ मूवी देखने गए थे और उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की। उन्होंने न ही इसे ऑफेंस में लिया और ना ही ये महसूस किया कि ये उनके धर्म के खिलाफ है और मुझे लगता है कि ऐसा हर इंडियन को होना चाहिए.”।

दरअरलस, एक्ट्रेस ने जिस ट्वीट के जवाब में अपना रिएक्शन दिया है जिस पर एक लड़की ने जब लिखा, जब मैं अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से ‘द केरल स्टोरी’ देखने की बात कही तो उसने फिल्म देखने से मना कर दिया और गाली देते हुए उसे इस्लामोफोबिक बताया और इस्लाम कबूल कर उससे शादी के लिए कहा। पहले लड़की राजी हो गई, लेकिन फिर ‘द केरला स्टोरी’ देखने के बाद उसने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। यूजर का कहना था कि ‘द केरला स्टोरी’ सोसाइटी पर ऐसा प्रभाव छोड़ रही है। इस पर देवोलीना ने रिएक्ट किया।

Its not always like that. My husband is a muslim & came with me to watch the movie & he appreciated it. He neither took it as an offence nor he felt it was against his religion. And i feel thats how every indian should be like. #TheKeralaStory https://t.co/Qr0NSd87X1