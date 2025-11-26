Shreya Dhanwanthary Photos: रियल लाइफ में बेहद हॉट है The Family Man 3 की 'जोया', फोटोज से नहीं हटेगी नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर हाल ही में वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 (The Family Man 3) को रिलीज किया गया है। मनोज बाजपेयी स्टारर इस स्पाई थ्रिलर सीरीज की चर्चा हर तरफ हो रही है। पिछले दो सीजन की इस बार भी फैमिली मैन ने अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग का कमाल दोहराया है।

द फैमिली मैन 3 में जोया का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस श्रेया धनवंतरी का नाम भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी असली वजह असल जिंदगी में श्रेया का हॉट लुक (Shreya Dhanwanthary Hot Look) है। अभिनेत्री की कुछ तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

बेहद हॉट हैं श्रेया धनवंतरी एक्ट्रेस श्रेया धनवंतरी ने द फैमिली मैन सीजन 3 में स्पाई एजेंट जोया का किरदार निभाया है। पिछले सीजन की तरह इस बार भी श्रेया वेब सीरीज में बेहतरीन एक्टिंग करती हुई नजर आई हैं। लेकिन अपनी हॉटनेस को लेकर वह फिलहाल लाइमलाइट में बनी हुई हैं।

हाल ही में श्रेया धनवंतरी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर किया है, जिनमें वह बिकिनी अवतार में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस का हॉट लुक इंटरनेट का तापमान बढ़ाने का काम कर रहा है और कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि असल जिंदगी में द फैमिली मैन की जोया कितनी ज्यादा बोल्ड हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो श्रेया धनवंतरी का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। यही कारण है जो सोशल मीडिया पर श्रेया की ये हॉट फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं। अभिनेत्री के चाहने वाले उनकी इन तस्वीरों पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं।