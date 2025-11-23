बॉलीवुड में आने से पहले टूटा था Jaideep Ahlawat का बड़ा सपना, एक पल ने बदल दिया सबकुछ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त फेमस वेब सीरीज फैमिली मैन सीजन 3 में नजर आ रहे हैं। वे अपनी जबरदस्त इंटेंसिटी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ भारत के सबसे मशहूर एक्टर्स में से एक बन गए हैं। उनके शानदार करियर को देखते हुए, बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक्टर का झुकाव कभी भी एक्टिंग की तरफ नहीं था बल्कि उन्होंने एक सपना देखा था जो पूरा नहीं हो सका।

क्या था जयदीप अहलावत का सपना? एक इवेंट के दौरान एक्टर ने याद किया कि कैसे एक्टिंग एक प्रोफेशन के तौर पर कभी उनकी लिस्ट में नहीं था। इस बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, “आपके दिमाग में जो प्रोफेशन आते हैं, वे अक्सर आपके आस-पास की इंस्पिरेशन से बनते हैं। एक्टिंग कभी भी मेरे रडार पर नहीं थी। मेरा झुकाव लिटरेचर की तरफ था क्योंकि मेरे पिता बहुत पढ़ते थे, और वहीं से मेरी दिलचस्पी शुरू हुई। लेकिन मैंने कभी एक्टिंग को एक प्रोफेशन के तौर पर नहीं सोचा था। मुझे याद है जब मैं क्लास 11 या 12 में था, तो मेरा एक क्लासमेट NDA के लिए सेलेक्ट हो गया था। उसी पल मुझे सच में समझ आया कि NDA क्या है।

एक्टर को हुआ खुद पर नाज उसके बाद हर साल आप कॉलेज से NDA में शामिल होने वाले पांच या छह नाम सुनते थे, और इससे हम सभी को इंस्पिरेशन मिली। आज भी, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो यह मेरे दिल को छू जाता है। सबसे अच्छी बात तब हुई जब मुझे पता चला कि इंडियन आर्मी के कई ऑफिसर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहां वे हाथी राम चौधरी का रोल करने के दौरान मेरे बारे में चर्चा करते थे और खबरें शेयर करते थे। मुझे सच में खुशी हुई, भले ही मैं खुद आर्मी में शामिल नहीं हो पाया, कम से कम मेरा काम उन तक पहुंच गया। मेरा नाम फोर्सेज में आ गया और यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"