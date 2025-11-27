14 सालों से डिनर नहीं कर रहे हैं The Family Man 3 के 'श्रीकांत तिवारी', इस वजह से छोड़ा रात का खाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोज बाजपेयी हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेताओं में से एक हैं। मौजूदा समय में वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 (The Family Man 3) को लेकर उनके नाम की चर्चा खूब हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) की इस सीरीज में मनोज स्पाई एजेंट श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेहद फिट एंड फाइन देखने वाले मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) पिछले 14 सालों से रात क खाना नहीं खाते हैं। इस मामले को लेकर एक मीडिया इंटरव्यू में एक्टर ने खुलकर बात की है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मनोज डिनर नहीं करते हैं।

14 सालों से रात का खाना नहीं खा रहे हैं मनोज मनोज बाजपेयी की उम्र 56 साल है और वह काफी फिट दिखते हैं। अपनी सेहत का राज मनोज ने रात खाना नहीं खाने को बताया है। कर्ली टेल को दिए एक इंटरव्यू में इस मामले को लेकर मनोज ने खुलकर बात की है। एक्टर ने बताया-

यह भी पढ़ें- Family Man Season 4 Confirm: फिर लौटेगा 'फैमिली मैन', मनोज बाजपेयी ने कर दिया कंफर्म ''मैं पिछले 13-14 सालों से डिनर स्किप करते आ रहा हूं। इसकी वजह खुद को फिट रखना और स्लिम दिखना है। इसी तरह का काम मेरे दादाजी भी करते थे, वह भी रात को खाना नहीं खाते थे और काफी दुबले-पतले थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूं। ये एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसका सीधा असर आपके वजन को कंट्रोल रखना होता है। इससे आप काफी ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करते हैं। मैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खाना खा लेता हूं, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाता।"