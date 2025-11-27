Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    14 सालों से डिनर नहीं कर रहे हैं The Family Man 3 के 'श्रीकांत तिवारी', इस वजह से छोड़ा रात का खाना

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:19 PM (IST)

    वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 (The Family Man 3) को लेकर अभिनेता मनोज बाजपेयी का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। 56 साल की उम्र में फिट रहने के लिए फिट रहने के लिए पिछले 14 सालों से मनोज डिनर नहीं कर रहे हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मनोज बाजपेयी नहीं खाते हैं रात का खाना (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोज बाजपेयी हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेताओं में से एक हैं। मौजूदा समय में वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 (The Family Man 3) को लेकर उनके नाम की चर्चा खूब हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) की इस सीरीज में मनोज स्पाई एजेंट श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेहद फिट एंड फाइन देखने वाले मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) पिछले 14 सालों से रात क खाना नहीं खाते हैं। इस मामले को लेकर एक मीडिया इंटरव्यू में एक्टर ने खुलकर बात की है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मनोज डिनर नहीं करते हैं। 

    14 सालों से रात का खाना नहीं खा रहे हैं मनोज 

    मनोज बाजपेयी की उम्र 56 साल है और वह काफी फिट दिखते हैं। अपनी सेहत का राज मनोज ने रात खाना नहीं खाने को बताया है। कर्ली टेल को दिए एक इंटरव्यू में इस मामले को लेकर मनोज ने खुलकर बात की है। एक्टर ने बताया-

    manojbajpayee (1)

    यह भी पढ़ें- Family Man Season 4 Confirm: फिर लौटेगा 'फैमिली मैन', मनोज बाजपेयी ने कर दिया कंफर्म

    ''मैं पिछले 13-14 सालों से डिनर स्किप करते आ रहा हूं। इसकी वजह खुद को फिट रखना और स्लिम दिखना है। इसी तरह का काम मेरे दादाजी भी करते थे, वह भी रात को खाना नहीं खाते थे और काफी दुबले-पतले थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूं। ये एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसका सीधा असर आपके वजन को कंट्रोल रखना होता है। इससे आप काफी ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करते हैं। मैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खाना खा लेता हूं, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाता।"

    manojbajpayee

    इस तरह से मनोज बाजपेयी ने अपनी डाइट को लेकर बड़ी अहम जानकारी साझा की है। ऐसे में अगर आप भी खुद को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं तो मनोज की इस डाइट ट्रिक को अपना सकते हैं। 

    श्रीकांत तिवारी बन फिर छाए मनोज

    द फैमिली मैन 3 को लेकर अभिनेता मनोज बाजपेयी की जमकर तारीफ की जा रही है। जिस तरह से उन्होंने श्रीकांत तिवारी के किरदार को निभाया है, उसकी प्रशंसा तमाम क्रिटिक्स और ऑडियंस कर रही है। मालूम हो कि खुद मनोज बाजपेयी ने वेब सीरीज द फैमिली मैन के चौथे सीजन की पुष्टि की है।

    यह भी पढ़ें- 7 एपिसोड वाली नई सीरीज ने OTT पर जमाया कब्जा, इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में बनी नंबर-1