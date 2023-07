The Crew Release Date: इस दिन पर्दे पर तहलका मचाएंगी करीना कपूर-तब्बू और कृति, 'द क्रू' की रिलीज डेट आई सामने

The Crew Release Date एकता कपूर और रिया कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म द क्रू की रिलीज डेट सामने आ गई है। इस फिल्म में पहली बार करीना कपूर खान तब्बू और कृति सेनन एक साथ नजर आएंगी। फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही लोगों को मूवी का बेसब्री से इंतजार है। अब फिल्म के रिलीज की तारीख तय हो गई है।

Kareena Kapoor Tabu Kriti Sanon film The Crew Release Date. photo-Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights द क्रू की रिलीज डेट आई सामने पहली बार साथ दिखेंगी करीना-तब्बू और कृति दूसरी बार साथ काम कर रहीं एकता-रिया कपूर

Edited By: Rinki Tiwari