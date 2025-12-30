Language
    Tara Sutaria का वीडियो वायरल करने पर मिले 6 हजार रुपये? एक्ट्रेस ने इंफ्लुएंसर्स की लगाई क्लास

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:01 PM (IST)

    तारा सुतारिया ने उन इन्फ्लुएंसर्स को लताड़ा जिन्हें एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट से वायरल वीर पहारिया क्लिप के लिए 6,000 रुपये दिए गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    तारा सुतारिया ने लगाई इन्फ्लुएंसर ने लगाई लताड़ 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तारा सुतारिया और वीर पहारिया ने एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट से वायरल हुए अपने वीडियो को लेकर हो रही कॉन्ट्रोवर्सी पर बात की। इस क्लिप में तारा सिंगर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, गले मिलते और गाल पर किस करते हुए दिखीं। हालांकि, उनके बॉयफ्रेंड वीर का रिएक्शन तेजी से ऑनलाइन वायरल हो गया और फैंस ने अंदाजा लगाया कि जो कुछ हुआ उससे वह 'अनकम्फर्टेबल' लग रहे थे।

    नेगेटिव पीआर पर भड़कीं तारा

    अब, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज की एक सीरीज में चौंकाने वाले खुलासे करते हुए, अपने करियर और रेप्युटेशन को खराब करने के मकसद से चलाए जा रहे पेड नेगेटिव PR कैंपेन की आलोचना की है। इसके अलावा, एक कंटेंट क्रिएटर ने PR एजेंसी से मिले टॉकिंग पॉइंट्स वाला एक अटैचमेंट शेयर किया, जिसमें से वह कोई भी पॉइंट चुन सकती थी जो पूरी तरह से तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों के खिलाफ थे। इन्फ्लुएंसर ने बताया कि उन्हें सुझाए गए किसी भी कैप्शन के साथ वीडियो शेयर करने के लिए कहा गया था और उन्हें एक घंटे के अंदर 6,000 रुपये दिए जाएंगे।

     
     
     
    तारा सुतारिया का रिएक्शन

    तारा सुतारिया ने अपने खिलाफ चल रहे नेगेटिव पीआर पर आवाज उठाई और ऊपर वाली रील को फिर से शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'मेरी इज्जत खराब करने के लिए यह सब कैसे किया जा रहा है, यह शेयर करने के लिए धन्यवाद। यह बहुत घटिया है कि उन्होंने अपमानजनक कैप्शन की एक लिस्ट बनाई है और क्रिएटर्स को इसे तुरंत शेयर करने के लिए कहा है। शर्मनाक।

    अपनी अगली स्टोरी में तारा ने वह डॉक्यूमेंट फाइल शेयर की जिसमें उसकी इमेज खराब करने के लिए बनाए गए सभी कैप्शन थे। उसने कैप्शन में लिखा, 'ये वे कैप्शन और बातें हैं जो सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स और हजारों मीम पेजों को भेजी गई हैं। सब मेरी इमेज खराब करने मेरे रिश्ते और करियर को बर्बाद करने के लिए? शर्मनाक और घटिया। साफ दिख रहा है कि खुश लोगों को देखकर उन्हें दुख होता है जो खुश नहीं हैं। मैं सच शेयर करना बंद नहीं करूंगी। इसे खुद देख लो'। तारा की तीसरी स्टोरी ओरी द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो था, जिसमें वीर पहारिया कॉन्सर्ट का पूरा मजा लेते हुए दिखे। ओरी के वीडियो में टेक्स्ट लिखा था- जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। तारा ने इसे दोबारा शेयर किया और कैप्शन में लिखा- सच।

    तारा और वीर ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो पर पहले ही अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। इंस्टाग्राम पर कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'जोरदार और गर्व से और इसमें साथ हैं, एपी ढिल्लों, क्या रात थी! हमारे गाने के लिए इतने प्यार के लिए मुंबई, धन्यवाद और साथ में और म्यूजिक और यादों के लिए। वीर पहारिया ने भी यह साफ करने के लिए कहा कि वायरल रिएक्शन वीडियो में पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाया गया था। उन्होंने कमेंट किया, 'यह भी बता दूं कि मेरा रिएक्शन फुटेज किसी दूसरे गाने के दौरान लिया गया था, थोड़ी सी दारू के दौरान नहीं। जोकर्स'।

    तारा सुतारिया और वीर पहारिया के बारे में

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, तारा सुतारिया और वीर पहारिया ने 2025 में डेटिंग शुरू की। उनके रिश्ते के बारे में अटकलें साल की शुरुआत में ही शुरू हो गई थीं जब उन्हें एक साथ समय बिताते और प्राइवेट आउटिंग पर जाते देखा गया था। मार्च में, कपल ने एक फैशन इवेंट में शोस्टॉपर के तौर पर एक साथ एंट्री की। आखिरकार, उन्होंने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के दौरान अपने रिश्ते को पब्लिक किया।

