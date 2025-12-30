Tara Sutaria का वीडियो वायरल करने पर मिले 6 हजार रुपये? एक्ट्रेस ने इंफ्लुएंसर्स की लगाई क्लास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तारा सुतारिया और वीर पहारिया ने एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट से वायरल हुए अपने वीडियो को लेकर हो रही कॉन्ट्रोवर्सी पर बात की। इस क्लिप में तारा सिंगर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, गले मिलते और गाल पर किस करते हुए दिखीं। हालांकि, उनके बॉयफ्रेंड वीर का रिएक्शन तेजी से ऑनलाइन वायरल हो गया और फैंस ने अंदाजा लगाया कि जो कुछ हुआ उससे वह 'अनकम्फर्टेबल' लग रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेगेटिव पीआर पर भड़कीं तारा अब, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज की एक सीरीज में चौंकाने वाले खुलासे करते हुए, अपने करियर और रेप्युटेशन को खराब करने के मकसद से चलाए जा रहे पेड नेगेटिव PR कैंपेन की आलोचना की है। इसके अलावा, एक कंटेंट क्रिएटर ने PR एजेंसी से मिले टॉकिंग पॉइंट्स वाला एक अटैचमेंट शेयर किया, जिसमें से वह कोई भी पॉइंट चुन सकती थी जो पूरी तरह से तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों के खिलाफ थे। इन्फ्लुएंसर ने बताया कि उन्हें सुझाए गए किसी भी कैप्शन के साथ वीडियो शेयर करने के लिए कहा गया था और उन्हें एक घंटे के अंदर 6,000 रुपये दिए जाएंगे।



अपनी अगली स्टोरी में तारा ने वह डॉक्यूमेंट फाइल शेयर की जिसमें उसकी इमेज खराब करने के लिए बनाए गए सभी कैप्शन थे। उसने कैप्शन में लिखा, 'ये वे कैप्शन और बातें हैं जो सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स और हजारों मीम पेजों को भेजी गई हैं। सब मेरी इमेज खराब करने मेरे रिश्ते और करियर को बर्बाद करने के लिए? शर्मनाक और घटिया। साफ दिख रहा है कि खुश लोगों को देखकर उन्हें दुख होता है जो खुश नहीं हैं। मैं सच शेयर करना बंद नहीं करूंगी। इसे खुद देख लो'। तारा की तीसरी स्टोरी ओरी द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो था, जिसमें वीर पहारिया कॉन्सर्ट का पूरा मजा लेते हुए दिखे। ओरी के वीडियो में टेक्स्ट लिखा था- जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। तारा ने इसे दोबारा शेयर किया और कैप्शन में लिखा- सच।

तारा और वीर ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो पर पहले ही अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। इंस्टाग्राम पर कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'जोरदार और गर्व से और इसमें साथ हैं, एपी ढिल्लों, क्या रात थी! हमारे गाने के लिए इतने प्यार के लिए मुंबई, धन्यवाद और साथ में और म्यूजिक और यादों के लिए। वीर पहारिया ने भी यह साफ करने के लिए कहा कि वायरल रिएक्शन वीडियो में पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाया गया था। उन्होंने कमेंट किया, 'यह भी बता दूं कि मेरा रिएक्शन फुटेज किसी दूसरे गाने के दौरान लिया गया था, थोड़ी सी दारू के दौरान नहीं। जोकर्स'।