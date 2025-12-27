वीर पहाड़िया के सामने Tara Sutaria को सिंगर ने किया KISS, ब्वॉयफ्रेंड का रिएक्शन हुआ वायरल
तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया इन दिनों अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में, तारा ने स्टेज पर एक जाने-माने सिंगर के साथ परफॉर्म ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने जब से अपने रिलेशनशिप को आधिकारिक किया है, तभी से दोनों लाइमलाइट में बने हुए हैं। उनके बीच की केमिस्ट्री और केयर देख हर कोई उनका दीवाना बन गया है। यूं तो सोशल मीडिया पर हमेशा उनकी कोजी फोटोज वायरल होती है, लेकिन इस वक्त तारा और वीर का एक वीडियो वायरल हो गया है।
दरअसल, वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया एक कॉन्सर्ट में गए, जहां एक्ट्रेस ने एक सिंगर के साथ स्टेज शेयर किया। मगर परफॉर्मेंस के बीच तारा के साथ सिंगर ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीर का रिएक्शन वायरल हो रहा है। सिंगर भी ट्रोल हो रहे हैं।
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में गईं तारा सुतारिया
26 दिसंबर 2025 की रात को मुंबई में जाने-माने पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों (AP Dhillon) का कॉन्सर्ट था, जहां तारा सुतारिया अपने ब्वॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ पहुंचीं। एक्ट्रेस ने न केवल कॉन्सर्ट का आनंद लिया, बल्कि एपी ढिल्लों के साथ स्टेज भी शेयर किया। दोनों ने अपना गाना 'थोड़ी सी दारू' गाया।
तारा सुतारिया ने एपी ढिल्लों को किया किस
तारा सुतारिया स्टेज पर एपी ढिल्लों के साथ परफॉर्म कर रही थीं। इसी बीच सिंगर ने एक्ट्रेस को किस किया। हालांकि, तारा इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखाई दीं और उन्होंने हंसते हुए एपी ढिल्लों से दूर हटने की कोशिश की। वीर पहाड़िया पर कैमरा गया और वह उन्हें देखते रह गए। कुछ लोग वीर को देख ऐसा दावा कर रहे हैं कि शायद एक्टर को यह पसंद नहीं आया।
Tara Sutaria hugs and kisses AP Dhillon while her poor bf Veer Pahariya is watching them in audience.— Chota Don (@choga_don) December 27, 2025
If the roles were reversed and Veer was doing this to another girl while Tara watched, the internet would have cancelled him in 5 minutes pic.twitter.com/EPgab74qtK
सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं तारा
तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। एक यूजर ने कहा कि अगर यही वीर पहाड़िया करते तो इंटरनेट पर बवाल मच जाता। वहीं, तारा के अलावा कुछ लोग सिंगर को भी ट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें किस करने की कोशिश की।
