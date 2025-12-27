वीर पहाड़िया के सामने Tara Sutaria को सिंगर ने किया KISS, ब्वॉयफ्रेंड का रिएक्शन हुआ वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने जब से अपने रिलेशनशिप को आधिकारिक किया है, तभी से दोनों लाइमलाइट में बने हुए हैं। उनके बीच की केमिस्ट्री और केयर देख हर कोई उनका दीवाना बन गया है। यूं तो सोशल मीडिया पर हमेशा उनकी कोजी फोटोज वायरल होती है, लेकिन इस वक्त तारा और वीर का एक वीडियो वायरल हो गया है।

दरअसल, वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया एक कॉन्सर्ट में गए, जहां एक्ट्रेस ने एक सिंगर के साथ स्टेज शेयर किया। मगर परफॉर्मेंस के बीच तारा के साथ सिंगर ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीर का रिएक्शन वायरल हो रहा है। सिंगर भी ट्रोल हो रहे हैं।

एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में गईं तारा सुतारिया 26 दिसंबर 2025 की रात को मुंबई में जाने-माने पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों (AP Dhillon) का कॉन्सर्ट था, जहां तारा सुतारिया अपने ब्वॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ पहुंचीं। एक्ट्रेस ने न केवल कॉन्सर्ट का आनंद लिया, बल्कि एपी ढिल्लों के साथ स्टेज भी शेयर किया। दोनों ने अपना गाना 'थोड़ी सी दारू' गाया।