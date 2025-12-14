Language
    Veer-Tara: तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने अपने रिश्ते पर लगाई मुहर, खुलकर बताई पहली रोमांटिक डेट की कहानी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:30 AM (IST)

    Tara-Veer Relationship: तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने पहली बार अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बात की है। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी पहली रोमांटिक डेट के ब ...और पढ़ें

    तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने अपने रिश्ते पर लगाई मुहर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने जब से अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है, तब से सबकी नजरें उन पर हैं। हाल ही में एक बातचीत में, कपल ने अपनी पहली रोमांटिक डेट को याद किया। उन्होंने साथ में अपनी पहली ट्रिप की कुछ प्यारी यादें भी शेयर कीं।

    अपनी भावनाएं व्यक्त करने से कभी पीछे नहीं हटे

    एक बातचीत में वीर ने कहा, 'मुझे यह पसंद है कि हमने अपनी पहली डेट से ही अपने प्यार और स्नेह को अपनाया है और हम जहां भी हों, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से कभी पीछे नहीं हटे'। वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया ने फिर उस समय के बारे में बात की जब उन्हें लगा कि उनके बीच कनेक्शन बन गया है।

    कैसी थी पहली रोमांटिक डेट

    वीर ने शेयर किया, 'शायद यह हमारी पहली डेट नाइट थी, जहां मैंने पियानो बजाया और उसने सूरज निकलने तक गाना गाया। तारा ने आगे कहा, 'हर सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देना, जैसे हम एक-दूसरे को पूरी जिंदगी से जानते हैं। उन्होंने कहा, 'बड़े होते हुए मेरी मां ने हमेशा मुझसे कहा था कि आइल ऑफ कैपरी वह जगह है जहां आप अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने प्यार को ले जाते हैं क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि अगर आप आइल से गुजरते समय नाव पर इस व्यक्ति को गले लगाते हैं, तो आप हमेशा के लिए इतने ही खास रहेंगे और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। वीर ने आगे कहा, 'बेशक यह अमाल्फी कोस्ट पर हम दोनों के लिए बहुत खास जगह थी। एक-दूसरे को जानने से पहले भी, यह वह जगह थी जहां हम जाना चाहते थे जब हमें पता चला कि हमें अपना खास इंसान मिल गया है'।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने 2025 में डेटिंग शुरू की। उनके रिश्ते के बारे में अटकलें साल की शुरुआत में ही लगने लगी थीं जब उन्हें साथ में समय बिताते और प्राइवेट आउटिंग पर जाते देखा गया था। 2025 के बीच तक, उनके सोशल मीडिया पर हल्के-फुल्के इंटरैक्शन और पब्लिक अपीयरेंस ने इस बात की पुष्टि कर दी थी जिसका फैंस को पहले से ही शक था।

