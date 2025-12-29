Tamannaah Bhatia ने गूगल पर मचाई सनसनी, सबसे ज्यादा की गईं सर्च, इन हसीनाओं का नाम भी शामिल
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वायरल गानों, हिट फिल्मों और जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर इन टॉप 5 भारतीय एक्ट्रेसेस ने न सिर्फ सिनेमा में बल्कि गूगल सर्च में भी राज किया। देशभर के लोग उनकी हर नई खबर जानने के लिए इंटरनेट पर उन्हें बार-बार खोजते रहे। इससे साफ है कि उनकी लोकप्रियता अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। आइए जानते हैं गूगल इंडिया की पांच सबसे ज्यादा सर्च की गई एक्ट्रेसेस कौन सी हैं।
1. तमन्ना भाटिया
तमन्ना भाटिया इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस रहीं। लगभग 25 प्रतिशत लोगों ने उन्हें सर्च किया। साल 2025 उनके लिए बहुत खास रहा। ग़फूर और नशा जैसे गानों, डिजिटल मंच की श्रृंखला डू यू वाना पार्टनर और फ़िल्म ओडेला 2 की वजह से वह लगातार चर्चा में रहीं। उनकी हर मौजूदगी लोगों की नजर में रही।
2. रश्मिका मंदाना
रश्मिका मंदाना को लगभग 18 प्रतिशत लोगों ने गूगल पर सर्च किया। छावा, थामा, कुबेरा और द गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों की वजह से वह साल भर चर्चा में रहीं। उनकी सादगी और अलग-अलग तरह के किरदार लोगों को बहुत पसंद आए।
3. सामंथा रुथ प्रभु
इस लिस्ट में सामंथा रुथ प्रभु तीसरे नंबर पर रहीं जिन्हें लगभग 13 प्रतिशत लोगों ने सर्च किया। इस साल उन्होंने अपनी लाइफ, हेल्थ और अच्छी सोच से जुड़ी बातें खुलकर साझा कीं। लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी जानना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने इस साल के आखिर में राज निदिमोरु से शादी भी रचाई।
4. कियारा आडवाणी
कियारा आडवाणी को लगभग 9 प्रतिशत लोगों ने गूगल पर सर्च किया। फिल्मों की सफलता से लेकर मां बनने की खबर तक, वह पूरे साल चर्चा में रहीं। उनकी लोकप्रियता हर जगह बनी रही।
5. श्रीलीला
श्रीलीला को लगभग 7 प्रतिशत लोगों ने खोजा। जूनियर और रॉबिनहुड जैसी फिल्मों से उनकी पहचान और मजबूत हुई। लोग उनकी नई फिल्मों और एक्टिविटीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे।
