Tamannaah Bhatia ने गूगल पर मचाई सनसनी, सबसे ज्यादा की गईं सर्च, इन हसीनाओं का नाम भी शामिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वायरल गानों, हिट फिल्मों और जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर इन टॉप 5 भारतीय एक्ट्रेसेस ने न सिर्फ सिनेमा में बल्कि गूगल सर्च में भी राज किया। देशभर के लोग उनकी हर नई खबर जानने के लिए इंटरनेट पर उन्हें बार-बार खोजते रहे। इससे साफ है कि उनकी लोकप्रियता अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। आइए जानते हैं गूगल इंडिया की पांच सबसे ज्यादा सर्च की गई एक्ट्रेसेस कौन सी हैं।

1. तमन्ना भाटिया तमन्ना भाटिया इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस रहीं। लगभग 25 प्रतिशत लोगों ने उन्हें सर्च किया। साल 2025 उनके लिए बहुत खास रहा। ग़फूर और नशा जैसे गानों, डिजिटल मंच की श्रृंखला डू यू वाना पार्टनर और फ़िल्म ओडेला 2 की वजह से वह लगातार चर्चा में रहीं। उनकी हर मौजूदगी लोगों की नजर में रही।