    Tamannaah Bhatia के ये 5 एथनिक लुक्स हैं बेहद खूबसूरत, नहीं हटा पाएंग नजरें

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    Tamannaah Bhatia का पारंपरिक पहनावे के प्रति प्यार साफ झलकता है। साड़ी हो या लहंगा, वह हर बार अपने एथनिक लुक से लोगों का दिल जीत लेती हैं। उनके जन्मदि ...और पढ़ें

    तमन्ना भाटिया के ये 5 एथनिक लुक हैं खूबसूरत

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमन्ना भाटिया वैसे तो हर लुक में अपना जलवा बिखेरती हैं लेकिन एथनिक लुक में उनके अंदाज की बात ही अलग है। अगर आप भी किसी पार्टी के लिए एथनिक लुक ढूंढ रहे हैं तो आइए तमन्ना के 36वें बर्थडे पर उनके सबसे खूबसूरत इन 5 एथनिक लुक्स को पर नजर डालें।

    1. पर्पल लहंगा

    डीप पर्पल ब्रोकैड लहंगे में तमन्ना बेहद खूबसूरत लगीं। इस लुक को उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी, मांगटीका और ब्रेसलेट के साथ पूरा किया। वहीं मिनिमल मेकअप भी रखा। बिना नेकलेस और ईयरिंग्स के भी ये लुक काफी एलिगेंट लग रहा है। अगर आप एक सिंपल लुक चाहते हैं जिसमें ज्यादा ज्वैलरी कैरी ना करनी बड़े तो तमन्ना का लुक एक बार जरूर ट्राई करें।

    2. डार्क ग्रीन साड़ी

    डार्क ग्रीन साड़ी में तमन्ना का लुक बेहद एलिगेंट लग रहा है। ब्लाउज पर गोल्डन डिजाइन और स्लीक बन ने उनके लुक को और निखारा। ज्वैलरी के तौर उन्होंने सिर्फ गोल्डन ईयरिंग्स कैरी किए जो उनकी ड्रेस के साथ बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं।

    3. साड़ी सेट

    तोरानी की इस कॉर्सेट साड़ी सेट में तमन्ना ने स्टाइलिश और मॉडर्न टच के साथ ट्रेडिशनल लुक कैरी किया। उन्होंने यह साड़ी एक अलग स्टाइल में कैरी की वहीं बिना ज्वैलरी के भी ये लुक एलिगेंट लगा।

    4. पर्पल लहंगा सेट

    फ्लोरल कढ़ाई वाले पर्पल लहंगा सेट में तमन्ना बेहद ग्रेसफुल नजर आईं। उन्होंने इस लुक को स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया। बालों में गजरा, मिनिमल ज्वैलरी और बिंदी ने उनके लुक को और भी ज्यादा निखार दिया।

    5. रानी पिंक साड़ी

    रानी पिंक साड़ी में तमन्ना ने पुराने बॉलीवुड ग्लैमर की याद दिला दी। इसके साथ ही उन्होंने पर्ल चोकर और सॉफ्ट मेकअप के साथ अपने लुक को और भी ज्यादा एलिगेंड बना दिया।

