Tamannaah Bhatia के ये 5 एथनिक लुक्स हैं बेहद खूबसूरत, नहीं हटा पाएंग नजरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमन्ना भाटिया वैसे तो हर लुक में अपना जलवा बिखेरती हैं लेकिन एथनिक लुक में उनके अंदाज की बात ही अलग है। अगर आप भी किसी पार्टी के लिए एथनिक लुक ढूंढ रहे हैं तो आइए तमन्ना के 36वें बर्थडे पर उनके सबसे खूबसूरत इन 5 एथनिक लुक्स को पर नजर डालें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1. पर्पल लहंगा डीप पर्पल ब्रोकैड लहंगे में तमन्ना बेहद खूबसूरत लगीं। इस लुक को उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी, मांगटीका और ब्रेसलेट के साथ पूरा किया। वहीं मिनिमल मेकअप भी रखा। बिना नेकलेस और ईयरिंग्स के भी ये लुक काफी एलिगेंट लग रहा है। अगर आप एक सिंपल लुक चाहते हैं जिसमें ज्यादा ज्वैलरी कैरी ना करनी बड़े तो तमन्ना का लुक एक बार जरूर ट्राई करें।

3. साड़ी सेट तोरानी की इस कॉर्सेट साड़ी सेट में तमन्ना ने स्टाइलिश और मॉडर्न टच के साथ ट्रेडिशनल लुक कैरी किया। उन्होंने यह साड़ी एक अलग स्टाइल में कैरी की वहीं बिना ज्वैलरी के भी ये लुक एलिगेंट लगा।