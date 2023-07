अनुपम खेर के रबीन्द्रनाथ टैगोर बनने पर स्वास्तिका मुखर्जी ने किया कटाक्ष? यूजर्स ने एक्ट्रेस को सुनाई खरी खोटी

नई दिल्ली, जेएनएन। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) ने हाल ही में अपनी 538वीं फिल्म की घोषणा की। उन्होंने अब तक जो भी किरदार निभाए हैं, वह सभी बड़े पर्दे पर हिट रहे हैं। फिल्म 'ऊंचाई' में उनकी भूमिका को पसंद किया गया। 'द कश्मीर फाइल्स' में अनुपम खेर की क्रिएटिविटी भी देखने को मिली। ऐसा ही कुछ वह अगली फिल्म में भी करते दिखेंगे, जिसमें वह रबीन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका में दिखेंगे। हालांकि, अनुपम का यह प्रोजेक्ट बंगाली एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी को रास नहीं आया है। एक्ट्रेस गुप्त ट्वीट कर अनुपम खेर के रोल पर निशाना साधती देखी गई हैं।

बंगाली एक्ट्रेस ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिसे पढ़ने के बाद अंदाजा लगाया गया है कि यह अनुपम खेर की फिल्म के लिए लिखा गया है। एक्ट्रेस ने ट्वीट किया, ''किसी को भी रोबी ठाकुर का किरदार नहीं निभाना चाहिए। उस शख्स को अकेला छोड़ा दो।''

No one should play Robi Thakur.

Leave the man alone.