Sharmila Tagore की दीवानी हुईं Kangana Ranaut, तारीफ में कर दिया लंबा-चौड़ा पोस्ट

Kangana Ranaut On Sharmila Tagore Waheeda Rehman बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट ने गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों शर्मिला टैगोर और वाहीदा रहमान की तारीफ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने शर्मिला के इंडस्ट्री में वापसी पर खुशी जताई है तो वहीं वाहीदा को भी पर्दे पर देखने की इच्छा जाहिर की। देखिए एक्ट्रेस का लेटेस्ट पोस्ट।

Kangana Ranaut Praised Sharmila Tagore Waheeda Rehman. Photo-Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Kangana Ranaut On Sharmila Tagore: कंगना रनोट अपने अभिनय से ज्यादा अपने बेबाक अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं। चाहे किसी की क्लास लगाना हो या फिर तारीफ करना हो, कंगना रनोट खुलकर बात करने वालों में से एक हैं। हाल ही में, उन्होंने शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) की तारीफ की है। कंगना रनोट ने की शर्मिला टैगोर की तारीफ कंगना रनोट ने 8 जुलाई 2023 को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शर्मिला टैगोर की एक तस्वीर शेयर करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं। ये तारीफ 'गुलमोहर' में उनके किरदार के लिए थी। कंगना ने शर्मिला के लिए एक लंबा-चौड़ा नोट भी लिखा। एक्ट्रेस ने कहा, "हाल ही में, मैंने एक प्यारी फिल्म गुलमोहर देखी। वेटरन सुपरस्टार शर्मिला जी को स्क्रीन पर वापस देखकर बहुत खुशी हुई। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी, वॉइस मॉड्यूलेशन, परफॉर्मेंस में बारीकियां सर्दियों की गर्मी की तरह थी। बहुत खूबसूरत और एलिगेंट।" वाहीदा की वापसी पर बोलीं कंगना इसी पोस्ट में कंगना ने आगे वाहीदा रहमान (Waheeda Rehman) के बारे में बात की। उन्होंने लिखा, "अब वाहीदा जी को जल्द ही फुल रोल में देखने की उम्मीद है।" यही नहीं, उन्होंने वाहीदा की एक थ्रोबैक फोटो भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। बात करें शर्मिला टैगोर की फिल्म 'गुलमोहर' (Gulmohar) की तो ये मूवी इसी साल मार्च में ओटीटी पर रिलीज हुई थी। इस फैमिली ड्रामा में शर्मिला के साथ मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) लीड रोल में थे। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। कंगना रनोट की अपकमिंग फिल्में कंगना रनोट के पास इस वक्त फिल्मों की भरमार है। उनके पास 'इमरजेंसी', 'तेजस' और 'चंद्रमुखी 2' जैसी फिल्में बैक-टू-बैक हैं। उनकी फिल्म 'इमरजेंसी' (Emergency) 24 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें एक्ट्रेस इंदिरा गांधी का किरदार निभाती दिखाई देंगी। कंगना की 'तेजस' इसी साल 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसमें एक्ट्रेस एयर फोर्स पायलट का रोल प्ले करेंगी। कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस ने इस फिल्म से अपना लुक शेयर किया था। एक फोटो में वह पायलट के लुक में दिखी थीं तो वहीं एक पोस्टर में उन्हें एक्शन मोड में देखा गया था। वहीं, उनकी 'चंद्रमुखी 2' की रिलीज डेट का अभी एलान नहीं किया गया है।

Edited By: Rinki Tiwari