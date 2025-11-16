हार्ट अटैक के बाद Sushmita Sen ने होश में करवाया था एंजियोप्लास्टी, कहा- 'दर्द को कम नहीं करना...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2023 में सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के हार्ट अटैक की न्यूज से पूरा देश हैरान रह गया था। हार्ट अटैक के बाद एक्ट्रेस की एंजियोप्लास्टी हुई थी जिसके बारे में एक्ट्रेस ने बात की है।

सुष्मिता सेन ने दिव्या जैन के साथ बातचीत में रिवील किया है कि जब उनकी एंजियोप्लास्टी हो रही थी, उस प्रक्रिया में वह होश में थीं। उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जिंदगी के किसी दूसरे छोर पर जाने वाली हैं।

हार्ट अटैक के वक्त ये सोच रही थीं सुष्मिता सेन सुष्मिता सेन ने बताया, "जब आपको दिल का दौरा पड़ता है और आप उस दौरान होश में होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप जिंदगी के दूसरे छोर पर पहुंचने के कितने करीब हैं। एक बार जब आप उस पार पहुंच जाते हैं, तो आपको यह भी पता चलता है कि अब आप कितना पीछे हैं और आपको फर्क भी समझ आता है। इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ, एक ब्रांड के रूप में सुष्मिता सेन होने के नाते और दो बेटियों की मां होने के नाते, मैं एक ऐसी इंसान बन गई हूं जिसके पास करने के लिए बहुत कुछ है।"

एंजियोप्लास्टी के वक्त बेचैन थीं सुष्मिता आर्या एक्ट्रेस ने बताया कि जब उनकी एंजियोप्लास्टी हो रही थी तो वह होश में थीं। उन्होंने कहा, "मेरे सभी डॉक्टर आपको बताएंगे कि मैं उनके साथ कितनी बेचैन थी। मैंने कहा कि मैं प्रक्रिया के दौरान बेहोश नहीं रहना चाहती। मेरे अंदर का कंट्रोल फ्रीक बेहोश होना पसंद नहीं करता है। यही वजह है कि मैं दिल के दौरे से बच गई, क्योंकि मेरे सामने एक ऑप्शन था या तो इसे सहना और होश में रहना या बेहोश होकर सो जाना और फिर न जागना।"