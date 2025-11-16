हार्ट अटैक के बाद Sushmita Sen ने होश में करवाया था एंजियोप्लास्टी, कहा- 'दर्द को कम नहीं करना...'
दो साल पहले सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) को हार्ट अटैक आ गया था जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। अब एक्ट्रेस ने याद किया है कि कैसे वह एंजियोप्लास्टी की पूरी प्रक्रिया को होश में देख रही थीं। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2023 में सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के हार्ट अटैक की न्यूज से पूरा देश हैरान रह गया था। हार्ट अटैक के बाद एक्ट्रेस की एंजियोप्लास्टी हुई थी जिसके बारे में एक्ट्रेस ने बात की है।
सुष्मिता सेन ने दिव्या जैन के साथ बातचीत में रिवील किया है कि जब उनकी एंजियोप्लास्टी हो रही थी, उस प्रक्रिया में वह होश में थीं। उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जिंदगी के किसी दूसरे छोर पर जाने वाली हैं।
हार्ट अटैक के वक्त ये सोच रही थीं सुष्मिता सेन
सुष्मिता सेन ने बताया, "जब आपको दिल का दौरा पड़ता है और आप उस दौरान होश में होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप जिंदगी के दूसरे छोर पर पहुंचने के कितने करीब हैं। एक बार जब आप उस पार पहुंच जाते हैं, तो आपको यह भी पता चलता है कि अब आप कितना पीछे हैं और आपको फर्क भी समझ आता है। इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ, एक ब्रांड के रूप में सुष्मिता सेन होने के नाते और दो बेटियों की मां होने के नाते, मैं एक ऐसी इंसान बन गई हूं जिसके पास करने के लिए बहुत कुछ है।"
सुष्मिता सेन ने आगे कहा, "मैं बस आगे बढ़ना जानती हूं। मेरे मन में सब कुछ थोड़े समय के लिए होता है, जिसमें दिल का दौरा भी शामिल है। अगर मैं इससे बच नहीं पाती तो बताने के लिए कोई कहानी नहीं होती, लेकिन अगर आप इससे बच गए हैं, तो उस समय जो हुआ उसके बारे में बैठकर सोचने का कोई मतलब नहीं है।"
एंजियोप्लास्टी के वक्त बेचैन थीं सुष्मिता
आर्या एक्ट्रेस ने बताया कि जब उनकी एंजियोप्लास्टी हो रही थी तो वह होश में थीं। उन्होंने कहा, "मेरे सभी डॉक्टर आपको बताएंगे कि मैं उनके साथ कितनी बेचैन थी। मैंने कहा कि मैं प्रक्रिया के दौरान बेहोश नहीं रहना चाहती। मेरे अंदर का कंट्रोल फ्रीक बेहोश होना पसंद नहीं करता है। यही वजह है कि मैं दिल के दौरे से बच गई, क्योंकि मेरे सामने एक ऑप्शन था या तो इसे सहना और होश में रहना या बेहोश होकर सो जाना और फिर न जागना।"
होश में हुई थी हार्ट सर्जरी
सुष्मिता सेन ने बताया, "मैं एंजियोप्लास्टी के दौरान पूरी तरह से होश में थी और प्रक्रिया के दौरान भी होश में रहना चाहती थी। मैं इस बात को लेकर क्लियर थी कि दर्द को कम नहीं करना है। मैं देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है। मैं उस दौर से गुजरी और डॉक्टरों से बात करती रही, उनसे जल्दी करने के लिए कहती रही, क्योंकि मैं सेट पर वापस जाना चाहती थी।"
