मेरी बच्ची नहीं छीन सकते... Sushmita Sen ने बेटी के लिए सालों तक लड़ी थी कानूनी लड़ाई, एक्ट्रेस का छलका दर्द

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वालीं अभिनेत्री सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं। खासतौर पर बेटी रेने सेन (Sushmita Sen Daughter Renee Sen) को गोद लेने के प्रक्रिया की पीछे, जो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, उसका जिक्र आए दिन होता रहता है।

हाल ही में एक बार फिर से सुष्मिता सेन इस मामले पर खुलकर बात की है और बताया है कि ये सब उनके लिए कितना मुश्किल था। 21 साल की उम्र में उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने और क्या-क्या कहा है।

बेटी की खातिर सुष्मिता सेन का लीगल बैटल साल 2000 में महज 24 की उम्र में सुष्मिता सेन ने बेटे रेने को गोद लिया था। लेकिन इसके बाद उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर अब सुष्मिता ने डॉन शीन गुरिब के यूट्यूब चैनल के साथ खुलकर बात की है और बताया है-

उनसे आधी संपत्ति नाम करने को कहा गया, जिस पर मेरे पिता ने साफ कर दिया था कि मैं इतना भी अमीर नहीं हूं, लेकिन आधी क्या, मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर सारी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं। इतना ही हीं कोर्ट ने उनके पिता से कहा था कि अकेली मां होने के नाते उनकी बेटी को कभी भी कोई जीवनसाथी नहीं मिलेगा।