    मेरी बच्ची नहीं छीन सकते... Sushmita Sen ने बेटी के लिए सालों तक लड़ी थी कानूनी लड़ाई, एक्ट्रेस का छलका दर्द

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    Sushmita Sen Daughter: अक्सर देखा जाता है कि सुष्मिता सेन अपनी बेटी रेने सेन के गोद लेने की कानूनी लड़ाई के बारे में जिक्र करती रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर से अभिनेत्री ने इस मामले में दोबारा से बातचीत की है और बताया है कि ये सब उनके लिए कितना मुश्किल भरा रहा था। 

    बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की बेटी (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वालीं अभिनेत्री सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं। खासतौर पर बेटी रेने सेन (Sushmita Sen Daughter Renee Sen) को गोद लेने के प्रक्रिया की पीछे, जो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, उसका जिक्र आए दिन होता रहता है। 

    हाल ही में एक बार फिर से सुष्मिता सेन इस मामले पर खुलकर बात की है और बताया है कि ये सब उनके लिए कितना मुश्किल था। 21 साल की उम्र में उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने और क्या-क्या कहा है।

    बेटी की खातिर सुष्मिता सेन का लीगल बैटल

    साल 2000 में महज 24 की  उम्र में सुष्मिता सेन ने बेटे रेने को गोद लिया था। लेकिन इसके बाद उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर अब सुष्मिता ने डॉन शीन गुरिब के यूट्यूब चैनल के साथ खुलकर बात की है और बताया है-

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    बेटी रेने को गोद लेने के लिए मेरी कानूनी लड़ाई 21 से लेकर 24 की उम्र चलती रही। मैं हमेशा इस डर में रहती थी कि इस मैटर को लेकर अदालत का फैसला किस तरफ जाएगा। मैं इस सदमे में रहती थी कि क्या होगा फैमिली कोर्ट अगर मेरे पक्ष में फैसला नहीं सुनाया तो, वे मेरी बेटी मुझसे नहीं छीन सकते। मैं डटी रही और हिम्मत से लड़ाई लड़ती रही। बेटी को पालने के लिए कोर्ट ने उनके पिता से फाइनेंशियल इंटेंट दिखाने को कहा।

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    उनसे आधी संपत्ति नाम करने को कहा गया, जिस पर मेरे पिता ने साफ कर दिया था कि मैं इतना भी अमीर नहीं हूं, लेकिन आधी क्या, मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर सारी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं। इतना ही हीं कोर्ट ने उनके पिता से कहा था कि अकेली मां होने के नाते उनकी बेटी को कभी भी कोई जीवनसाथी नहीं मिलेगा।

    दो बेटियों की मां सुष्मिता सेन

    इस तरह से सुष्मिता सेन ने बेटे रेने सेन को गोद लेने के पूरे लीगल बैटल का खुलासा किया है। रेने के अलावा साल 2010 में सुष्मिता ने दूसरी बेटी अलीशा को गोद लिया। जिसके तहत वह बगैर शादी के दो बेटियों की मां हैं। 

