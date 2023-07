Watch: 'गदर' के 'मैं निकला गड्डी लेके' गाने पर Kili Paul का जबरदस्त डांस, Sunny Deol ने शेयर किया वीडियो

Kili Paul Video फेमस डिजिटल क्रिएटर किली पॉल को आखिर कौन नहीं जानता है। वह 90s के इंडियन सॉन्ग्स पर अपने रील्स बनाने के लिए मशहूर हैं। हाल ही में किली पॉल ने गदर के गाने मैं निकला गड्डी लेके पर जबरदस्त डांस किया है जिसका वीडियो सनी देओल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यहां देखिए वो वीडियो।

Sunny Deol shares video of Kili Paul dancing to Gadar song Mai Nikla Gaddi Le Ke. Photo-Instagram

HighLights गदर के गाने पर थिरके किली पॉल सनी देओल ने किली पॉल का वीडियो किया शेयर किली पॉल का वीडियो हुआ वायरल

