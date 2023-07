सुमोना को कपिल शर्मा ने बताया 'गदर' का अशरफ अली, सनी देओल के सामने सुनाया अमरीश पुरी से जुड़ा किस्सा

Kapil Sharma सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों गदर 2 के प्रमोशन में बिजी हैं। सनी जहां भी जाते हैं अक्सर तारा सिंह के गेटअप में ही नजर आते हैं। हाल ही में दोनों एक्टर्स कपिल शर्मा शो में पहुंचे। यहां उन्होंने अर्चना पूरन सिंह और कपिल के साथ ढेर सारी मस्त की। इस दौरान कपिल ने सभी की टांग खिंचाई भी की।

File Photo of Sunny Deol, Sumona Chakraborty and Kapil Sharma

नई दिल्ली, जेएनएन। कपिल शर्मा के शो में जो भी आता है, वह बिना ठहाके लगाए रह नहीं पाता। शो के अपकमिंग गेस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। 'द कपिल शर्मा शो' के अगले गेस्ट होंगे सनी देओल और अमीषा पटेल। दोनों 'गदर 2' की प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो का हिस्सा बने। इस दौरान हमेशा की तरह कपिल और सुमोना की मस्ती देखने को मिली। वहीं, कपिल ने अमरीश पुरी से जुड़ा मजेदार किस्सा सुनाया। सनी देओल ने भी खूब जोक्स क्रैक किए। सनी देओल ने खींची अर्चना पूरन सिंह की टांग मेकर्स ने इस मजेदार एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कपिल कहते हैं, ''हम कुछ दिनों से देख रहे हैं पाजी जहां भी जाते हैं, तारा सिंह के गेटअप में जा रहे हैं।'' इसके बाद अर्चना पूरन सिंह सनी देओल से पूछती हैं, ''आप अपनी गाड़ी में आए हो, या ट्रक चलाकर आए हो आज?'' इस पर सनी ने अपनी हाजिरजवाबी का ऐसा परिचय दिया, कि लोगों के लिए अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो गया। 'गदर 2' के तारा सिंह ने कहा, ''मैंने सोचा कि इनको (अर्चना पूरन सिंह) भी ले जाना है बाद में, तो ट्रक ही ठीक रहेगा।'' मालूम हो कि फिल्म में तारा सिंह का किरदार ट्रक ड्राइवर का है। 'गदर' में वह सकीना को ट्रक से ही घर छोड़ने जा रहे थे। जब अमरीश पुरी से डर गए थे कपिल इस बीच कपिल शर्मा ने अमरीश पुरी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। कपिल ने बताया कि 'गदर: एक प्रेम कथा' के सेट पर जब अमरीश पुरी थे, तो उन्होंने उनके कंधे पर पीछे से हाथ रखा था। यह देख अमरीश पुरी पीछे मुड़े और रौबीली आवाज में पूछा कौन है भाई? उनकी आवाज और रौबीले अंदाज को देख तब कपिल उनसे डर गए थे। कपिल ने यह किस्सा अमरीश पुरी की आवाज निकालते हुए बताया। सुमोना को बताया 'अशरफ अली' सुमोना चर्कवर्ती ने सनी देओल और अमीषा पटेल के सामने कपिल के रोमांटिक होने की शिकयत की। उन्होंने कहा कि कपिल को उनसे कुछ सीखना चाहिए। इतने सालों से दोनों की जोड़ी बनी हुई है। इस पर कपिल ने जवाब दिया कि तारा सिंह को सकीना मिली, और मुझे 'गदर' का अशरफ अली।

