The Kapil Sharma Show: भीगे होंठ तेरे के राइटर ने बताया क्यों लिखे थे ऐसे बोल, कहा- 'राजस्थान से हूं'

Sayeed Quadri On Bheege Honth Tere भीगे होंठ तेरे गीतकार सईद कादरी द कपिल शर्मा शो में इमरान हाशमी-मल्लिका शेरावत के गाने के बोल के बारे में बात करते नजर आएंगे। इस दौरान सईद कादरी ने बताया कि उन्होंने क्यों गाने के बोल ऐसे रखे थे। ये गाना साल 2004 में आई मर्डर फिल्म का है जिसमें मल्लिका और इमरान के हॉट सीन थे।

On The kapil sharma Show lyricist Sayeed Quadri reveals why he write Bheege Honth Tere

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Sayeed Quadri On Bheege Honth Tere: 'द कपिल शर्मा शो' के अपकमिंग लास्ट एपिसोड में गीतकार सईद कादरी गेस्ट्स में से एक होंगे। सईद को भीगे होंठ तेरे, कहो ना कहो, वो लम्हे, अगर तुम मिल जाओ जैसे गाने लिखने के लिए जाना जाता है, ये सभी गाने इमरान हाशमी पर फिल्माए गए थे। अपकमिंग एपिसोड के एक प्रोमो में सईद को इस बारे में बात करते हुए दिखाया गया है कि किस चीज ने उन्हें 2004 की फिल्म मर्डर के लिए भीगे होंठ तेरे के गीत लिखने के लिए प्रेरित किया। क्यों लिखा था 'भीगे होंठ तेरे...' भीगे होंठ तेरे को इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत पर फिल्माया गया था। इसे अनु मलिक के संगीत के साथ कुणाल गांजावाला ने गाया था। सईद ने फिल्म के लिए कहो ना कहो, जिंदगी इस तरह और जाना तेरे में सहित तीन और गाने लिखे थे। गीतकार सईद कादरी ने किया खुलासा प्रोमो में होस्ट कपिल शर्मा सईद कादरी का स्वागत करते हुए और भीगे होंठ तेरे गाने के बोल गाते हुए नजर आए। कपिल ने उनसे पूछा, "सर इतनी प्यास आई कहां से?" उन्होंने जवाब दिया, "मैं राजस्थान का रहने वाला हूं ना, इसलिए बहुत प्यासा हूं।" कपिल ने आगे कहा, "भीगे होंठ तेरे की जगह भीगे ऊंट तेरे भी लिख सकते हैं आप" इसके साथ ही कपिल ने सबको हंसने के लिए मजबूर कर दिया। View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial) 2004 में आई थी फिल्म मर्डर अनुराग बसु की निर्देशित और मुकेश भट्ट की निर्मित, मर्डर में अश्मित पटेल भी लीड रोल में थे। यह फिल्म बैंकॉक में सेट की गई थी और 2002 की अमेरिकी फिल्म अनफेथफुल पर आधारित थी। फिल्म हिट रही और इसमें इसके गानों की अहम भूमिका थी। इसके बाद 2011 और 2013 में दो और किस्त आई थी। इमरान हाशिमी के बारे में ये बोलीं थीं मल्लिका हालांकि, मल्लिका और इमरान अब कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। मल्लिका ने एक बार फिल्म के दौरान अपने एक झगड़े के बारे में बात की थी जिसके बाद उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने 2021 में द लव लाफ लाइव शो में कहा था, "हमने बात नहीं की और अब मुझे लगता है कि यह बहुत बचकाना था। मुझे लगता है कि यह फिल्म के बाद प्रमोशन के दौरान हमारे बीच गलतफहमी हुई थी। वह एक अच्छा लड़का है।"

Edited By: Ruchi Vajpayee