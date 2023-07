'यहां ईमानदारी काम नहीं आती..', विक्रम भट्ट संग रिश्ते के कारण करियर बर्बाद होने पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी

Ameesha Patel On How Dating Vikram Bhatt Affected Her Career अभिनेत्री अमीषा पटेल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस बीच एक्ट्रेस अपने एक इंटरव्यू को लेकर खबरों मे आ गई हैं। अमीषा पटेल ने फिल्ममेकर विक्रम भट्ट संग अपने रिश्ते को लेकर बात की है और अपने करियर पर पड़े इसके बुरे असर के बारे में बताया है।