'गदर 2' रिलीज से पहले अमीषा पटेल ने मेकर्स पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- 'सैलरी नहीं दी, रास्ते में फंसे रहे लोग..'

आपको बता दें कि हाल ही में अमीषा पटेल माहिम स्थित दरगाह गईं थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। इस दौरान अमीषा ने ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना था। वहीं अमीषा अपने सिर पर थाल लिए हुए दरगाह के अंदर जाती हुई नजर आईं थीं। यही नहीं वह लोगों को खाना भी बांट रही थीं।

Photo Credit: Ameesha Patel Instagram Photo Screenshot

नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल और सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'गदर 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 22 साल लंबे गैप के बाद सनी और अमीषा एक बार फिर से लोगों का दिल जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फैंस सकीना और तारा को एक साथ फिर से देखने के लिए बेताब हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर और इसका दूसरा गाना 'उड़ जा काले कावां' रिलीज हुआ है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है। इसी बीच अमीषा पटेल ने फिल्म से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातों का खुलासा किया है। अमीषा का खुलासा-प्रोडक्शन हाउस ने नहीं दिया टीम को पैसा दरअसल, सकीना यानी अमीषा पटेल इस वक्त चंडीगढ़ में ‘गदर 2‘ की शूटिंग कर रही हैं। वहीं, शूटिंग के दौरान उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ऐसे ट्वीट किए, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अपने इस ट्वीट में अमीषा ने लिखा, ‘फिल्म का प्रोडक्शन निर्देशक अनिल शर्मा के प्रोडक्शन हाउस ने संभाला था, लेकिन फिल्म से जुड़े मेकअप आर्टिस्ट से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनर और ना जाने कितने ही कर्मचारियों को प्रोडक्शन हाउस ने उनकी सैलरी नहीं दी है।' साधन मिलने पर रास्तों में घंटों तक फंसे थे लोग अमीषा पटेल ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘इन सभी लोगों को सैलरी ही नहीं, बल्कि शूटिंग पर रहने के दौरान हुए खर्चे और फ्लाइट के टिकट्स जैसे बिलों का भी पैसा नहीं मिला। यहां तक कि शूटिंग पर कहीं आने जाने के लिए कोई कार तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे वो रास्तों में फंसे रहे। फिर सभी परेशानियों को देखते हुए इस मामले में ZEE स्टूडियो ने एक्शन लिया और सभी के पैसों का भुगतान किया।' इसके साथ ही अमीषा ने अपने ट्वीट में शारिक पटेल, नीरज जोशी, कबीर घोष और निश्चित को धन्यवाद भी दिया।

Edited By: Priti Kushwaha