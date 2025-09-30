शुगर डैडी की आदत... Govinda के अफेयर रूमर्ड से तंग आई पत्नी सुनीता आहूजा, दो टूक कही ये बात
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा सोशल मीडिया पर आए दिन चर्चा में रहती हैं। पिछले कुछ महीने वह गोविंदा संग अपने सेपरेशन और आंटी नंबर 1 एक्टर के एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर को लेकर चर्चा में थीं। अब हाल ही में 30 साल की मराठी एक्ट्रेस संग पति के अफेयर के रूमर्स पर सुनीता आहूजा ने चुप्पी तोड़ी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा जितना खुद को विवादों से दूर रखते हैं, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने बयानों की वजह से उतना ही ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। वह मीडिया हो या उनके Youtube व्लॉग हर जगह दिल खोलकर बातें करती हैं। कभी-कभी उनकी कहीं बातें ही कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती हैं।
कुछ महीनों पहले ये अफवाह उड़ी थी कि गोविंदा एक 30 साल की लड़की को डेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके और सुनीता के रिश्ते में दरार आई है और ये कपल 37 साल की शादी को तोड़ने जा रहा है। हालांकि, अब पति गोविंदा के एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर्स के रूमर्स पर खुलकर बात की है, यही नहीं, उन्होंने बातों ही बातों में बॉलीवुड में आईं आज की नई लड़कियों पर भी निशाना साध दिया है।
सनी देओल का हाथ है मेरा
सुनीता आहूजा ने भोजपुरी एक्ट्रेस और मॉडल संभावना सेठ के व्लॉग में गोविंदा के मराठी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर की खबरों पर रिएक्ट किया है और कहा है कि अगर उन्होंने कभी गोविंदा को चीटिंग करते हुए पकड़ा, तो वह खुद आकर मीडिया को इस बारे में बताएंगी।
यह भी पढ़ें- 26 साल पहले Box Office पर हुआ था महा क्लैश, बजट भी नहीं निकाल पाए थे Ajay Devgn और गोविंदा
सुनीता ने बोला, "क्या होता है ना जो लड़कियां आजकल आती हैं स्ट्रगल करने के लिए, इनको शुगर डैडी की आदत पड़ गई है। कोई न कोई लड़कियां सोचती हैं कि हमारा घर चल जाए, पॉकेट मनी मिल जाएगा। जब तक मैं ना पकडूं तब ताज सही है, लेकिन अगर पकड़ लिया तो फिर मेरा सनी देओल का हाथ है, 5 किलों का"।
परिवार वाले मुझे-गोविंदा को साथ नहीं देखना चाहते
सुनीता आहूजा ने इस बातचीत में ये भी बताया कि गोविंदा और उन्हें एक्टर के परिवार वाले साथ में नहीं देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कहा, "प्रॉब्लम ये है कि इसकी फैमिली में लोग हैं, जो मुझे और गोविंदा को साथ नहीं देखना चाहते हैं। वह सोचते हैं कि इनकी फैमिली इतनी खुश क्यों हैं, क्योंकि उनके खुद के बीवी बच्चे मर गए हैं। गोविंदा अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है। अगर तुम गंदे लोगों के साथ बैठोगे तो वैसे ही हो जाओगे। आज मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरे बच्चे ही मेरे दोस्त हैं"।
आपको बता दें कि गणपति से पहले एक बार फिर से कपल के सेपरेशन की खबरों ने जोर पकड़ा था, लेकिन दोनों ने साथ में मिलकर बाप्पा का स्वागत किया और सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया।
यह भी पढ़ें- 'बस सोनाली ही बच गई...', Govinda को-एक्ट्रेसेस के साथ करते थे फ्लर्ट, पत्नी सुनीता आहूजा ने किया ये खुलासा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।