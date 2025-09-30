शुगर डैडी की आदत... Govinda के अफेयर रूमर्ड से तंग आई पत्नी सुनीता आहूजा, दो टूक कही ये बात

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा सोशल मीडिया पर आए दिन चर्चा में रहती हैं। पिछले कुछ महीने वह गोविंदा संग अपने सेपरेशन और आंटी नंबर 1 एक्टर के एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर को लेकर चर्चा में थीं। अब हाल ही में 30 साल की मराठी एक्ट्रेस संग पति के अफेयर के रूमर्स पर सुनीता आहूजा ने चुप्पी तोड़ी है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा जितना खुद को विवादों से दूर रखते हैं, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने बयानों की वजह से उतना ही ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। वह मीडिया हो या उनके Youtube व्लॉग हर जगह दिल खोलकर बातें करती हैं। कभी-कभी उनकी कहीं बातें ही कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती हैं।

कुछ महीनों पहले ये अफवाह उड़ी थी कि गोविंदा एक 30 साल की लड़की को डेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके और सुनीता के रिश्ते में दरार आई है और ये कपल 37 साल की शादी को तोड़ने जा रहा है। हालांकि, अब पति गोविंदा के एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर्स के रूमर्स पर खुलकर बात की है, यही नहीं, उन्होंने बातों ही बातों में बॉलीवुड में आईं आज की नई लड़कियों पर भी निशाना साध दिया है।

सनी देओल का हाथ है मेरा सुनीता आहूजा ने भोजपुरी एक्ट्रेस और मॉडल संभावना सेठ के व्लॉग में गोविंदा के मराठी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर की खबरों पर रिएक्ट किया है और कहा है कि अगर उन्होंने कभी गोविंदा को चीटिंग करते हुए पकड़ा, तो वह खुद आकर मीडिया को इस बारे में बताएंगी।

सुनीता ने बोला, "क्या होता है ना जो लड़कियां आजकल आती हैं स्ट्रगल करने के लिए, इनको शुगर डैडी की आदत पड़ गई है। कोई न कोई लड़कियां सोचती हैं कि हमारा घर चल जाए, पॉकेट मनी मिल जाएगा। जब तक मैं ना पकडूं तब ताज सही है, लेकिन अगर पकड़ लिया तो फिर मेरा सनी देओल का हाथ है, 5 किलों का"।