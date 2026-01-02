मौत से पहले लेडी सुपरस्टार की आखिरी फिल्म, मिला था नेशनल अवॉर्ड; 2 घंटे 26 मिनट की थ्रिलर मूवी कंपा देगी रूह
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं कि अच्छी फिल्में जब आती हैं तो सिनेमा के इतिहास में उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। अच्छी फिल्मों की फेहरिस्त में कई फिल्मों के नाम शुमार हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार की फिल्म रही है और इस फिल्म ने कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे। कौन सी है ये फिल्म, चलिए आपको बताते हैं...
लेडी सुपरस्टार की फिल्म ने जीता था सबका दिल
साल 2017 में एक फिल्म आई थी और इस फिल्म का नाम था मॉम (Mom)। जी हां, वही फिल्म जिसमें श्रीदेवी (Sridevi) नजर आई थीं। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। फिल्म में श्रीदेवी की दमदार एक्टिंग की चर्चा के साथ साथ उनकी अपीयरेंस की भी खूब चर्चा रही।
इस फिल्म में अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आए थे। फिल्म की कहानी जितनी शानदार थी उससे ज्यादा इसके किरदारों ने अपनी अलग छाप छोड़ी थी। फिल्म में श्रीदेवी ने देवकी सबरवाल का किरदार निभाया था, जो कि एक टीचर थीं।
क्या थी फिल्म की कहानी?
दरअसल फिल्म की कहानी श्रीदेवी और उनकी बेटी आर्या के इर्द-गिर्द घूमती है। आर्या का किरदार पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल (Sajal Aly) अली ने निभाया। आर्या श्रीदेवी की सौतेली बेटी है और अपनी मां से प्यार नहीं करती लेकिन देवकी की जान आर्या में बसती है। जहां देवकी सबरवाल का किरदार निभाने वाली श्रीदेवी की बेटी के साथ 4 लोग दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म के बाद आरोपियों को सजा मिलती है। हालांकि इसके बाद सभी आरोपी बरी भी हो जाते हैं।
ये देखकर देवकी को बहुत बुरा लगता है कि आखिर उसकी बेटी का आरोपी इतनी आसानी से कैसे बच गए। फिर देवकी खुद ही इन चारों आरोपियों को सजा देने की ठान लेती है और एक एक करके इन सभी को ठिकाने लगाती है। इधर देवकी का साथ देने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) आते हैं।
फिल्म में दयाशंकर कपूर (डीके, जासूस) का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभाते हैं। उधर फिल्म में पुलिस ऑफिसर मैथ्यू फ्रांसिस के किरदार में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) दिखते हैं। क्लाईमैक्स में देवकी को अपनी बेटी मिल जाती है और वो आखिरी आरोपी को भी सजा दे देती है।
इस फिल्म के लिए श्रीदेवी (Sridevi Last Film) को नेशनल अवॉर्ड तक मिला था। वहीं ये फिल्म श्रीदेवी के करियर ये 300वीं फिल्म होती है और ये श्रीदेवी के करियर की भी आखिरी ही फिल्म होती है। जाते जाते श्रीदेवी वो जादू कर गईं जो हिंदी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। इस फिल्म को ओटीटी पर भी बहुत प्यार मिला है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स (Netflix) और जी5 (Zee) पर देख सकते हैं।
