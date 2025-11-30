बिना काम के बॉलीवुड में कैसे टिके? ट्रोल पर भड़कीं Sophie Choudry, 17 साल से इस फील्ड में कमा रहीं बेतहाशा पैसा

ब्रिटिश एक्ट्रेस और सिंगर सौफी चौधरी (Sophie Choudry) पिछले 11 सालों से बॉलीवुड से दूर हैं। हाल ही में वह एक US बिलिनियेर की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गादिराजू की उदयपुर में हुई ग्रैंड वेडिंग को लेकर चर्चा में रही थीं। वह इस लैविश वेडिंग फंक्शन में होस्ट थीं।

सोफी चौधरी ने उदयपुर में आयोजित इस बिग फैट वेडिंग में होस्ट के रूप में खूब सुर्खियां बटोरीं। उनकी एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी जिसमें वह ग्लोबल पॉप आइकन जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) के साथ नजर आई थीं।

ट्रोल हो रही हैं सोफी चौधरी सोशल मीडिया पर एक तरफ उनकी तस्वीर वायरल हो रही थी, दूसरी ओर कुछ लोग उनके बॉलीवुड करियर पर सवाल उठा रहे थे। एक यूजर ने तो यहां तक कहा कि वह बिना काम के बॉलीवुड में कैसे सर्वाइव करती हैं। अब सोफी ने ट्रोल को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

सोफी चौधरी कैसे कमा रही हैं पैसे? सोफी चौधरी ने ट्रोल को जवाब देते हुए कहा, "लाइव शो मार्केट के जरिए। मैं 17 साल से कॉर्पोरेट और शादी के शो के लिए सबसे बिजी लाइव सिंगर-परफॉर्मर में से एक रही हूं और लाइव इवेंट्स के लिए नंबर वन फीमेल होस्ट हूं। सिर्फ इसलिए कि आप मुझे स्क्रीन पर नहीं देखते, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कहीं और अपनी जगह नहीं बनाई है।"