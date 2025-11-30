Language
    बिना काम के बॉलीवुड में कैसे टिके? ट्रोल पर भड़कीं Sophie Choudry, 17 साल से इस फील्ड में कमा रहीं बेतहाशा पैसा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकीं सौफी चौधरी काफी समय से बड़े पर्दे से गायब हैं। हाल ही में वह उदयपुर की बिग फैट वेडिंग में होस्ट के रूप में नजर आई थीं। अब किसी ने उनके बॉलीवुड करियर पर सवाल उठाया तो सोफी ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और बताया कि वह किससे पैसा कमा रही हैं।

    ब्रिटिश एक्ट्रेस और सिंगर सौफी चौधरी (Sophie Choudry) पिछले 11 सालों से बॉलीवुड से दूर हैं। हाल ही में वह एक US बिलिनियेर की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गादिराजू की उदयपुर में हुई ग्रैंड वेडिंग को लेकर चर्चा में रही थीं। वह इस लैविश वेडिंग फंक्शन में होस्ट थीं।

    सोफी चौधरी ने उदयपुर में आयोजित इस बिग फैट वेडिंग में होस्ट के रूप में खूब सुर्खियां बटोरीं। उनकी एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी जिसमें वह ग्लोबल पॉप आइकन जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) के साथ नजर आई थीं।

    ट्रोल हो रही हैं सोफी चौधरी

    सोशल मीडिया पर एक तरफ उनकी तस्वीर वायरल हो रही थी, दूसरी ओर कुछ लोग उनके बॉलीवुड करियर पर सवाल उठा रहे थे। एक यूजर ने तो यहां तक कहा कि वह बिना काम के बॉलीवुड में कैसे सर्वाइव करती हैं। अब सोफी ने ट्रोल को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

    यूजर ने सोफी के बॉलीवुड करियर पर उठाया सवाल

    दरअसल, एक यूजर ने सोफी चौधरी से एक्स पर कहा, "यार सोफी मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि आप बिना काम के बॉलीवुड में सर्वाइव कैसे करती हैं। कोई फिल्में नहीं, कोई वेब शोज नहीं और ना ही कोई गाने। हमने बस आपको कुछ जगहों पर देखा तो आप बॉलीवुड में कैसे टिके हो?"

    सोफी चौधरी कैसे कमा रही हैं पैसे?

    सोफी चौधरी ने ट्रोल को जवाब देते हुए कहा, "लाइव शो मार्केट के जरिए। मैं 17 साल से कॉर्पोरेट और शादी के शो के लिए सबसे बिजी लाइव सिंगर-परफॉर्मर में से एक रही हूं और लाइव इवेंट्स के लिए नंबर वन फीमेल होस्ट हूं। सिर्फ इसलिए कि आप मुझे स्क्रीन पर नहीं देखते, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कहीं और अपनी जगह नहीं बनाई है।"

     

    सोफी ने आगे कहा, "इंडिया में, जब तक आप टॉप 10 एक्ट्रेस में नहीं हैं, आप पैसे नहीं कमा सकते। मुझे यह बहुत पहले ही समझ आ गई थी और इसके लिए भगवान का शुक्र है।"

