    Sonakshi Sinha ने जहीर इकबाल के साथ इंटरफेथ मैरिज पर तोड़ी चुप्पी, ट्रोल करने वालों की इस जवाब से की बोलती बंद

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली सोनाक्षी सिन्हा ने जब जहीर इकबाल से शादी की थी, तो उन्हें ट्रोलिंग की थी। दोनों के धर्म अलग होने की वजह से लोगों ने एक्ट्रेस ...और पढ़ें

    इंटरफेथ मैरिज पर बोली सोनाक्षी सिन्हा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनाक्षी सिन्हा ने सात साल की डेटिंग के बाद बीते साल 23 जून 2024 को एक्टर जहीर इकबाल के साथ शादी की थी। सोनाक्षी सिन्हा की शादी उनकी फैमिली और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई थी।

    जब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी और जहीर इकबाल की शादी की गुड न्यूज शेयर की, तो सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को उनकी मुस्लिम एक्टर से शादी करने के लिए काफी ट्रोल किया गया। अब पहली बार सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने अपनी इंटरफेथ मैरिज पर चुप्पी तोड़ी है और साथ ही जहीर इकबाल से शादी करने को लेकर ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

    हमारे लिए ट्रोल्स वह बस एक शोर से थे

    हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में खास मेहमान बनकर आई सोनाक्षी सिन्हा से जब इंटरफेथ मैरिज को लेकर हुई ट्रोलिंग के बारे में पूछा, तो एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा, "ये सिर्फ एक शोर है। मैं ऐसा करने वाली न पहली शख्स हूं और ना ही आखिरी होंगी। मैं एक ग्रोन अप वुमन हूं, जो जिंदगी के फैसले ले रही हूं। मैं जिन लोगों को जानती भी नहीं हूं, उनकी इसमें किसी न किसी कारण से राय थी। ये सब हमें बेवकूफी जैसा लग रहा था। वह पल हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी साथ में बिताने जा रहे थे, तो हमने खुद को शोर से दूर ही कर दिया"।

    इस कारण किया था कमेंट बॉक्स ऑफ

    सोनाक्षी सिन्हा ने आगे कहा, "हमारे लिए ये बहुत मुश्किल भी था, खासतौर पर तब जब हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों की उम्मीद लगाकर बैठे थे। हम सोशल मीडिया की दुनिया में जीते हैं, इसलिए मुझे अपने कमेंट्स बंद करने पड़े थे। मैं कोई भी ऐसा मैसेज नहीं पढ़ना चाहती थी, जिसमें नकारात्मकता थी, क्योंकि मेरे, परिवार के लिए और मेरे पार्टनर के लिए वह दिन बहुत बड़ा था"।

    आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल को भले ही अपनी शादी के वक्त पर कितनी भी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी हो, लेकिन अब उनके चाहने वाले उन पर काफी प्यार बरसाते हैं। कुछ दिनों पहले तो सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी की अफवाह ने भी खूब जोर पकड़ा था।

