Sonakshi Sinha ने जहीर इकबाल के साथ इंटरफेथ मैरिज पर तोड़ी चुप्पी, ट्रोल करने वालों की इस जवाब से की बोलती बंद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनाक्षी सिन्हा ने सात साल की डेटिंग के बाद बीते साल 23 जून 2024 को एक्टर जहीर इकबाल के साथ शादी की थी। सोनाक्षी सिन्हा की शादी उनकी फैमिली और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई थी।

जब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी और जहीर इकबाल की शादी की गुड न्यूज शेयर की, तो सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को उनकी मुस्लिम एक्टर से शादी करने के लिए काफी ट्रोल किया गया। अब पहली बार सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने अपनी इंटरफेथ मैरिज पर चुप्पी तोड़ी है और साथ ही जहीर इकबाल से शादी करने को लेकर ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

हमारे लिए ट्रोल्स वह बस एक शोर से थे हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में खास मेहमान बनकर आई सोनाक्षी सिन्हा से जब इंटरफेथ मैरिज को लेकर हुई ट्रोलिंग के बारे में पूछा, तो एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा, "ये सिर्फ एक शोर है। मैं ऐसा करने वाली न पहली शख्स हूं और ना ही आखिरी होंगी। मैं एक ग्रोन अप वुमन हूं, जो जिंदगी के फैसले ले रही हूं। मैं जिन लोगों को जानती भी नहीं हूं, उनकी इसमें किसी न किसी कारण से राय थी। ये सब हमें बेवकूफी जैसा लग रहा था। वह पल हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी साथ में बिताने जा रहे थे, तो हमने खुद को शोर से दूर ही कर दिया"।