'एक-दूसरे के बाल खींचने...' डेटिंग के 3 साल में ही Sonakshi Sinha और जहीर को हुआ अहसास, लेनी पड़ी कपल्स थेरेपी
सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और जहीर इकबाल आठ सालों से रिश्ते में हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब दोनों एक दूसरे को बर्दाशत नहीं कर पा रहे थे ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) पिछले आठ सालों से साथ हैं। कपल अक्सर सोशल मीडिया पर अपने हैप्पी मोमेंट्स की कई वीडियोज और तस्वीरें शेयर करता रहता है,लेकिन उनका रिशता भी ऐसे पल से होकर गुजरा है जहां दोनों ने बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी झेले हैं।
हाल ही में सोहा अली खान के साथ उनके पॉडकास्ट पर बातचीत में, सोनाक्षी ने बताया कि कैसे उनके और जहीर के बीच एक मुश्किल दौर आया और उन्होंने कपल्स थेरेपी का सहारा लिया।
एक दूसरे को समझना हो रहा था मुश्किल
सोनाक्षी ने बताया कि जहीर के साथ उनके रिश्ते में भी किसी भी अन्य रिश्ते की तरह उतार-चढ़ाव आए और उन्होंने अपने तीन साल के दर्द को याद किया। उन्होंने कहा, "जब हम रिश्ते में तीन साल पूरे कर चुके थे, तब एक ऐसा दौर आया जब हम बस एक-दूसरे के बाल नोचने को तैयार थे। हम चाहे कुछ भी करें, हम एक-दूसरे का नजरिया समझ ही नहीं पा रहे थे।"
जहीर की किस चीज ने किया आकर्षित?
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन हम दिल से जानते थे कि हमें इसे कामयाब बनाना ही होगा और फिर हमने कपल्स थेरेपी ली। ज़हीर ने ही इसका सुझाव दिया। मैं इसके लिए तैयार थी और दो सेशन के बाद ही हम फिर से पटरी पर आ गए। इससे यह समझने में बहुत मदद मिली कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, और यह कि वे जो कहते हैं जरूरी नहीं कि उनका मतलब वही हो।" इसी पॉडकास्ट में सोनाक्षी ने बताया कि डेटिंग के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने जहीर को आई लव यू बोल दिया था। वहीं ऐसा सुनकर जहीर जोर से हंस पड़े थे,यह सोचकर कि वह पागल हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ जहीर का रूप-रंग ही आकर्षित नहीं किया, बल्कि जिस तरह से वह उन्हें महसूस कराते थे, वह सोनाक्षी के लिए ज्यादा मायने करता था।
जहीर और सोनाक्षी की पहली मुलाकात सलमान खान की एक पार्टी में हुई थी। एक साधारण बातचीत से शुरू हुआ यह सिलसिला जल्द ही गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया।
