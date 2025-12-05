'एक-दूसरे के बाल खींचने...' डेटिंग के 3 साल में ही Sonakshi Sinha और जहीर को हुआ अहसास, लेनी पड़ी कपल्स थेरेपी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) पिछले आठ सालों से साथ हैं। कपल अक्सर सोशल मीडिया पर अपने हैप्पी मोमेंट्स की कई वीडियोज और तस्वीरें शेयर करता रहता है,लेकिन उनका रिशता भी ऐसे पल से होकर गुजरा है जहां दोनों ने बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी झेले हैं।

हाल ही में सोहा अली खान के साथ उनके पॉडकास्ट पर बातचीत में, सोनाक्षी ने बताया कि कैसे उनके और जहीर के बीच एक मुश्किल दौर आया और उन्होंने कपल्स थेरेपी का सहारा लिया। एक दूसरे को समझना हो रहा था मुश्किल सोनाक्षी ने बताया कि जहीर के साथ उनके रिश्ते में भी किसी भी अन्य रिश्ते की तरह उतार-चढ़ाव आए और उन्होंने अपने तीन साल के दर्द को याद किया। उन्होंने कहा, "जब हम रिश्ते में तीन साल पूरे कर चुके थे, तब एक ऐसा दौर आया जब हम बस एक-दूसरे के बाल नोचने को तैयार थे। हम चाहे कुछ भी करें, हम एक-दूसरे का नजरिया समझ ही नहीं पा रहे थे।"