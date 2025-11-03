Language
    World Cup की जीत के बाद Smriti Mandhana बनेंगी दुल्हनिया, बॉलीवुड डायरेक्टर संग इस दिन लेंगी सात फेरे

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:20 PM (IST)

    Smriti Mandhana Wedding: वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद विमेंस टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना अब हाथों में शादी की मेहंदी रचाने के लिए तैयार हैं। वह अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड से शादी करने जा रही हैं। जानिए स्मृति मंधाना के पति कौन हैं और वह कब शादी कर रहीं?

    स्मृति मंदाना इस डायरेक्टर संग करेंगी शादी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। विमेंस टीम ने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 62 रनों से हराकर जीत हासिल की। विमेंस टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) सोशल मीडिया पर लगातार अपनी जीत की खुशी जाहिर कर रही हैं और इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रही हैं।

    मगर स्मृति मंधाना के लिए सेलिब्रेशन का ये समय यहां खत्म नहीं होने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में ऐतिहासिक जीत के बाद वह अपनी निजी जिंदगी में भी एक अहम फेज में कदम रखने वाली हैं। वह वर्ल्ड कप के बाद अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं।

    स्मृति मंधाना करने वाली हैं शादी 

    29 साल की स्मृति मंधाना जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हैं। उनकी शादी की तारीख और लोकेशन भी सामने आ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि वह कब और कहां शादी कर रही हैं, साथ ही उनके होने वाले पति कौन हैं।

    कब शादी कर रही हैं स्मृति मंधाना?

    स्मृति मंधाना की शादी की खबरें काफी समय से फिल्मी और क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, स्मृति 20 नवंबर 2025 को शादी रचाएंगी। शादी का लोकेशन उनका होमटाउम सांगली होगा। यह कोई इंटीमेट फंक्शन नहीं, बल्कि ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है जहां क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सितारे शामिल होंगे।

    कौन हैं स्मृति मंधाना के पति?

    स्मृति मंधाना के होने वाले पति फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। वह जानी-मानी सिंगर पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल (Palash Muchchal) हैं जो खुद भी म्यूजिक कंपोजर और फिल्ममेकर हैं। पलाश मुच्छल के साथ फीमेल क्रिकेटर पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में हैं। 2024 में ही उन्होंने अपना रिश्ता कन्फर्म किया था और अब वह पलाश के साथ शादी भी करने वाली हैं।

    30 साल के पलाश मुच्छल ने साल 2014 में बतौर म्यूजिक कंपोजर फिल्म ढिश्कियाऊं से अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 2022 में आई अर्ध मूवी से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था।

