World Cup की जीत के बाद Smriti Mandhana बनेंगी दुल्हनिया, बॉलीवुड डायरेक्टर संग इस दिन लेंगी सात फेरे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। विमेंस टीम ने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 62 रनों से हराकर जीत हासिल की। विमेंस टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) सोशल मीडिया पर लगातार अपनी जीत की खुशी जाहिर कर रही हैं और इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रही हैं।

मगर स्मृति मंधाना के लिए सेलिब्रेशन का ये समय यहां खत्म नहीं होने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में ऐतिहासिक जीत के बाद वह अपनी निजी जिंदगी में भी एक अहम फेज में कदम रखने वाली हैं। वह वर्ल्ड कप के बाद अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं।

स्मृति मंधाना करने वाली हैं शादी 29 साल की स्मृति मंधाना जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हैं। उनकी शादी की तारीख और लोकेशन भी सामने आ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि वह कब और कहां शादी कर रही हैं, साथ ही उनके होने वाले पति कौन हैं।