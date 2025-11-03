विश्व विजेता बनीं देश की बेटियां, विमेंस World Cup की ऐतिहासिक जीत पर खुशी में गदगद हुए बॉलीवुड सितारे
Women World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रचा है। देश की बेटियों के विश्व विजेता बनने पर सिनेमा जगत के तमाम सेलेब्स ने बधाइयां दी हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला खेला गया। जिसमें टीम इंडिया ने मेहमान टीम को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम की इस जीत पर सिनेमा जगत तमाम सेलेब्रिटीज ने देश की बेटियों को भर-भर बधाइयां दी हैं।
इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने ये करिश्मा करके दिखाया है। जिसका जश्न आज पूरा भारत मना रहा रहा है।
विमेंस क्रिकेट टीम की जीत पर सिनेमा के सितारों ने जताई खुशी
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक फाइनल मुकाबले पर हर किसी की नजरें बनी हुई थीं। 25 साल के विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में एक बार फिर से महिला क्रिकेट टीम के सामने एक सुनहरा मौका था और उन्होंने इसमें बाजी मारते हुए विश्वे विजेता बनकर देश का मान और गौरव बढ़ा दिया है।
विमेंस टीम इंडिया की इस जीत को लेकर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल स्टोरी में विनिंग मोमेंट को शेयर करते हुए लिखा है-
आप चैंपियन हैं, ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी भारत की जीत पर जश्न मनाया है।
दूसरी तरफ अभिनेता सनी देओल ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है- हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज मेरे देश की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। पहली बार विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता बन गई हैं, क्या कमाल कर दिया है। इस अजेय नारी शक्ति पर गर्व है, आपने तिरंगे को और अधिक ऊंचा कर दिया है। ये जीत हर भारतवासी की है।
Hindustan Zindabad! 🇮🇳— Sunny Deol (@iamsunnydeol) November 2, 2025
Aaj meri behnon ne itihaas rach diya! 💪🔥
First ever World Cup in women’s cricket for India, kya kamaal kar dikhaya! 🏆
Proud of this unstoppable woman power, you’ve made the tricolor soar high!
Ye jeet har Hindustani ki jeet hai! #INDWvsSAW #TeamIndia pic.twitter.com/LomcmM29BM
इसके अलावा शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, आयुष्मान खुराना और सुनील शेट्टी जैसे कई कलाकारों ने भारतीय महिला टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाइयां दी हैं।
52 रन से जीता भारत
विमेंस क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका जीत के लिए 299 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में पूरी मेहमान टीम 45.3 ओवर में 246 रनों पर सिमट गई और 52 रनों से विमेंट टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया।
