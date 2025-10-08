Smita Patil की आखिरी इच्छा इस व्यक्ति ने की थी पूरी, अमिताभ बच्चन के सामने बनाया था 'सुहागन'
अपनी फीयरलेस च्वाइस और शानदार अभिनय के लिए मशहूर हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन बहुत ही कम उम्र में हो गया था। 31 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली एक्ट्रेस की आखिरी इच्छा क्या थी इसके बारे में हाल ही में उनके मेकअप मैन रहे दीपक सावंत ने बताया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 1975 में फिल्म 'निशांत से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने कमर्शियल फिल्मों से लेकर आर्ट सिनेमा तक में काम किया। उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक कहा जाता है। अपने पूरे करियर में अलग-अलग भाषाओं में तकरीबन 80 से ज्यादा फिल्में करने वाली स्मिता पाटिल का निधन बहुत ही कम उम्र में हो गया था।
13 दिसंबर 1986 में उनका निधन प्रतीक बब्बर को जन्म देने के बाद महज 31 साल की उम्र में हुआ था। हाल ही में उनके मेकअप मैन ने बताया कि 'मंथन' एक्ट्रेस की आखिरी इच्छा क्या थी और साथ ही और उनके लास्ट मोमेंट पर कौन-कौन था, जब उनकी एंड विश पूरी की जा रही थी।
स्मिता पाटिल की ये थी आखिरी इच्छा
स्मिता पाटिल के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने हाल ही में रील मीट्स रील में एक्ट्रेस की आखिरी इच्छा का खुलासा किया।
"स्मिता पाटिल हमेशा कहती थीं कि मुझे सुहागन बनाकर लेके जाना। मैं उन्हें हमेशा डांटता था कि इस तरह की बात मत कहिये। वह अपनी मां से भी यही बात कहा करती थीं, उनसे भी उन्हें डांट ही पड़ती थी। "जब उनका निधन हुआ था, तो उनकी बहन शिकागो से आई थी। उन्हें आने में ही 2 से 3 दिन लगे थे। तब तक उनके पार्थिव शरीर को बर्फ पर रखा गया था, जो पूरा सूज चुका था। उनकी मां ने मुझे मेकअप किट दी और अमिताभ बच्चन और बाकी के लोग वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने मुझे उन्हीं के सामने वह किट पकड़ाई और कहा कि ये उसकी इच्छा थी कि वह सुहागन के रूप में जाए। मैं रोने लगा और उनका मेकअप किया। मैंने उनका लास्ट मेकअप किया था और उन्हें दुल्हन की तरह सजाया था"।
राज बब्बर से स्मिता पाटिल ने की थी दूसरी शादी
एक पुराने इंटरव्यू में राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के निधन पर बात करते हुए कहा था, "घर से अस्पताल जाने तक, वह मुझसे बार-बार माफी मांग रही थीं और मैं बस उससे ये ही कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। उसने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, उनके लुक ने सबकुछ बता दिया था।
आपको बता दें कि जब स्मिता पाटिल बेटे प्रतीक को जन्म दे रही थीं, तो उनकी प्रेग्नेंसी में कुछ कॉम्प्लीकेशन आ गए थे, जिसकी वजह से वह जिंदगी की जंग हार गईं। उन्होंने मंथन, भूमिका, गमन, चक्र, बाजार जैसी कई यादगार फिल्में भारतीय सिनेमा को दी हैं।
