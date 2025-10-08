Smita Patil की आखिरी इच्छा इस व्यक्ति ने की थी पूरी, अमिताभ बच्चन के सामने बनाया था 'सुहागन'

स्मिता पाटिल के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने हाल ही में रील मीट्स रील में एक्ट्रेस की आखिरी इच्छा का खुलासा किया।

"स्मिता पाटिल हमेशा कहती थीं कि मुझे सुहागन बनाकर लेके जाना। मैं उन्हें हमेशा डांटता था कि इस तरह की बात मत कहिये। वह अपनी मां से भी यही बात कहा करती थीं, उनसे भी उन्हें डांट ही पड़ती थी। "जब उनका निधन हुआ था, तो उनकी बहन शिकागो से आई थी। उन्हें आने में ही 2 से 3 दिन लगे थे। तब तक उनके पार्थिव शरीर को बर्फ पर रखा गया था, जो पूरा सूज चुका था। उनकी मां ने मुझे मेकअप किट दी और अमिताभ बच्चन और बाकी के लोग वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने मुझे उन्हीं के सामने वह किट पकड़ाई और कहा कि ये उसकी इच्छा थी कि वह सुहागन के रूप में जाए। मैं रोने लगा और उनका मेकअप किया। मैंने उनका लास्ट मेकअप किया था और उन्हें दुल्हन की तरह सजाया था"।