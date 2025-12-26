Language
    लॉन्ग वीकेंड पर OTT पर आ रही हुमा कुरैशी की Single Salma, कंगना रनौत की 'क्वीन' से हुई थी तुलना

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    हुमा कुरैशी की फिल्म 'सिंगल सलमा' 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। यह फिल्म लखनऊ की 33 वर्षीय ...और पढ़ें

    ओटीटी पर आ रही हुमा कुरैशी की फिल्म (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हुमा कुरैशी की फिल्म सिंगल सलमा (Single Salma) 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लेकिन इसे बहुत ही सीमित शोज मिले थे। वहीं अन्य रिलीज की वजह से कई शहरों में इसके शोज कैंसिल कर दिए गए। वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी।

    कौन-कौन से कलाकार आए नजर

    सिंगल सलमा एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन नचिकेत सामंत ने किया है और इसमें हुमा कुरैशी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में श्रेयस तलपदे, सनी सिंह, काल साबिर, सैमी जोनास हीनी, सचिन कवेथम, जॉन हार्पले, नवनी परिहार, एलेनोर विलियम्स और कई अन्य कलाकारों सहित कई सहायक कलाकार भी हैं। फिल्म का निर्माण हुमा कुरैशी, साकिब सलीम और फिरुजी खान ने अमोल कागने स्टूडियोज के बैनर तले किया गया था।

    Single Salma

    क्या है सिंगल सलमा की कहानी?

    सिंगल सलमा, लखनऊ की 33 वर्षीय इंजीनियर सलमा रिजवी के जीवन की कहानी बयां करती है। इस फिल्म में हुमा कुरैशी ने मुख्य भूमिका निभाई है। अपने माता-पिता की आर्थिक सुरक्षा और छोटी बहनों की शादी को अपनी खुशी से ऊपर रखते हुए, सलमा अपने परिवार की मुख्य कमाने वाली सदस्य है। सलमा अकेली अपने घर में कमाने वाली है लेकिन फिर भी उन पर शादी का दबाव बनाया जा रहा है। फिल्म में हुमा कुरैशी लड़कियों के अस्तित्व से जुड़े कई और मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाती है। इसमें लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव, जॉब और कपड़ों को लेकर उठने वाले सवाल पर लोग उन्हें जज करते हैं। हुमा इस पर बड़े ही मजबूत तरीके से सवाल उठाती हैं।

    कई लोग इसकी तुलना कंगना रनौत की क्वीन से कर रहे हैं क्योंकि यह 'क्‍वीन' की तरह सेल्फ लव और सबसे पहले खुद को रखने की सीख भी देती है। सिंगल सलमा अब बहुत जल्द ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। आप इसे 26 दिसंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

