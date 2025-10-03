'रावण बुरा नहीं, नॉटी था...', दशहरा पर Simi Garewal के पोस्ट को लेकर विवाद, लोग बोले- 'पहले रामायण पढ़ लेती'

हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा सिमी गरेवाल (Simi Garewal) ने दशहरा के मौके पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में रावण का जिक्र किया और उसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान बताया है। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर साल विजयदशमी यानी दशहरा के मौके पर रावण दहन किया जाता है। इस साल 2 अक्टूबर को दशहरा सेलिब्रेट की गई और इस दिन बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर कर विवाद खड़ा कर दिया। यह अभिनेत्री हैं सिमी गरेवाल (Simi Garewal)।

हिंदी सिनेमा में अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली सिमी गरेवाल ने दशहरा के मौके पर एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया है जिससे सोशल मीडिया पर वह बुरी तरह ट्रोल हो गईं। उन्होंने रावण की तारीफ की और उसे बुद्धिजीवी बताया। उनका कहना था कि रावण बुरा नहीं, बस थोड़ा शरारती था।

दशहरा पर सिमी ने किया विवादित पोस्ट दशहरा पर सिमी गरेवाल ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, "प्रिय रावण, हर साल, इस दिन हम अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाते हैं लेकिन टैक्निकली आपके व्यवहार को 'बुरा' से बदलकर 'थोड़ा शरारती' माना जाना चाहिए। आखिरकार आपने किया ही क्या था। मैं मानती हूं कि आपने हड़बड़ी में एक महिला का अपहरण किया था लेकिन फिर आपने उन्हें इतना सम्मान दिया जितना आज के समय में नॉर्मली महिलाओं को नहीं देते हैं। आपने उन्हें अच्छा खाना, शेल्टर और यहां तक महिला सिक्योरिटी गार्ड्स (हालांकि बहुत अच्छी दिखने वाली नहीं) दिया।"

सिमी गरेवाल ने आगे कहा, "आपका शादी का प्रस्ताव बुरी तरह विनम्रता से भरा था और आपने इनकार करने पर एसिड अटैक नहीं किया। यहां तक कि जब भगवान राम ने आपको मारा, आप इतने समझदार थे कि आपने माफी मांगी। मुझे यकीन है कि हमारे संसद के आधे लोगों से ज्यादा आप पढ़े-लिखे थे। मुझ पर यकीन कर दोस्त, आपको जलाने का हमारे दिल में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। यह बस एक चलन है। हैप्पी दशहरा।" सिमी के इस पोस्ट के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक्ट्रेस ने इसे डिलीट कर दिया है।