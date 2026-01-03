अगले 50 सालों के बारे में सोचती हूं... Shriya Pilgaonkar ने बताया फ्यूचर प्लान, अक्षय कुमार संग शूटिंग का बताया एक्सपीरियंस

दीपेश पांडेय, मुंबई। मिर्जापुर और दे ब्रोकेन न्यूज एक्ट्रेस श्रिया पिलगांवकर के लिए यह साल बड़ी उम्मीदों से भरा है। इस साल वह प्रियदर्शन निर्देशित हैवान समेत उनके कई दिलचस्प प्रोजेक्ट कतार में हैं। फिलहाल फिल्मों पर ज्यादा ध्यान दे रही श्रिया कभी स्वयं को नई चीजों में आजमाने में पीछे नहीं रही हैं। अभिनय के साथ-साथ उन्हें गायिकी का भी शौक है, स्कूल के दिनों में तैराकी में मेडल भी जीत चुकी हैं। इसके साथ ही जापानी भाषा भी उन्होंने सीखी है।

श्रिया का कहना है, ‘दूसरी भाषाएं मैंने स्कूल में सीखी थी, अब वो थोड़ा पीछे छूट गई हैं। बतौर कलाकार मैं नई चीजों के लिए बहुत उत्सुक रही हूं। बचपन में मुझे पता नहीं था कि बड़ी होकर मुझे भी एक्टिंग ही करना है। मैंने अपने माता-पिता (अभिनेत्री सुप्रिया पिलगांवकर और अभिनेता सचिन पिलगांवकर) को देखा तो पाया कि उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते गए, अपनी कला पर काम करते गए। इसीलिए मैं पढ़ाई के साथ-साथ डांस, सिंगिंग, थिएटर करने और लिखने का भी हमेशा से शौक रखती थी। हालांकि, जब से एक्टिंग करना शुरू किया है, मेरा पूरा ध्यान इसी पर रहा है।

यह भी पढ़ें- Chhal Kapat: The Deception OTT Release: क्राइम थ्रिलर सीरीज लेकर आ रही Mirzapur की स्वीटी, इस दिन होगी रिलीज अपनी प्रतिभा को नई धार देना बहुत जरूरी है जिस तरह से हम योग अभ्यास करके अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, उसी तरह बतौर कलाकार हमारे लिए अपनी स्किल्स को भी तेज तर्रार और समय के साथ मजबूत बनाना जरूरी है। बतौर कलाकार दूसरी भाषाओं, भाषा शैली और बातचीत करने का तरीके सीखने से आपके बायोडाटा में एक अच्छी चीज और बढ़ जाती है। मुझे अलग-अलग भाषाओं में काम करना पसंद है। कुछ साल पहले मैंने फिल्म हाथी मेरे साथी से तमिल और तेलुगु भाषा में भी काम किया था। फिल्म मिर्जापुर में मेरे बोलने की स्टाइल अलग थी, वहीं ड्राई डे में अलग थी।

कलाकार के लिए अलग-अलग चीजें करना जरूरी है, पता नहीं कौन सी चीज आपके लिए कब एक नया मौका बना दे।’ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर श्रिया बताती हैं, ‘अभी तो मैं फिल्मों पर ध्यान दे रही हूं। इस साल मेरे तीन प्रोजेक्ट्स आएंगे, पहला फिल्म हैवान है, दूसरा है मिर्जापुर : द फिल्म और तीसरा एक अन्य फिल्म है, जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकती हूं। पिछले साल वेब सीरीज मंडला मर्डर्स के लिए मुझे जिस तरह से प्रतिक्रिया मिली, उससे मैं खुश हूं। यह साल मेरे लिए बहुत खास होने वाला है।’

अक्षय कुमार के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म हैवान में प्रियदर्शन के निर्देशन और अक्षय कुमार के साथ काम करने को लेकर श्रिया कहती हैं, ‘मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनकर मजा आ रहा है। इस फिल्म के सेट पर ही मैं अक्षय सर से पहली बार मिली। प्रियदर्शन सर तो लेजेंड हैं। यह मेरे लिए अच्छा मौका है। पिछले कुछ सालों में मैंने डिजिटल प्लेटफार्म पर कई अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं, इसलिए मैं एक अच्छी कमर्शियल फिल्म करना चाहती थी। हैवान के रूप में वह मुझे मिली।