Sholay Re Release: 50 साल बाद पर्दे पर दिखेगी 'ठाकुर और डाकू गब्बर सिंह' की भिड़ंत, शोले फिर होगी री-रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की क्लट क्लासिक फिल्म शोले ने इसी साल अपनी रिलीज के 50 शानदार सालों को पूरा किया है। 15 अगस्त 1975 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली निर्देशक रमेश सिप्पी की इस मूवी ने बॉलीवुड की परिभाषा को बदलकर रख दिया था, इसका अंदाजा फिल्म के रिलीज के 5 दशक बाद भी फैंस में मौजूद जबरदस्त क्रेज को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है।

इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि शोले को अब बड़े पर्दे पर एक बार फिर से री-रिलीज किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि वह इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी को कब और कहां देख सकते हैं।

बड़े पर्दे पर नए अंदाज में लौटेगी शोले फिल्म शोले की कहानी को जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी ने मिलकर रखा था। इस मूवी की स्टोरी, डायलॉग्स और स्टार कास्ट के बारे में खूब बात की जाती है। अब ये चर्चा शोले की री-रिलीज के साथ और अधिक बढ़ने जा रही है कि क्योंकि हाल ही में शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी की तरफ से सोशल मीडिया पर मूवी को दोबारा से रिलीज करने का एलान किया गया है।