Sholay Re Release: 50 साल बाद पर्दे पर दिखेगी 'ठाकुर और डाकू गब्बर सिंह' की भिड़ंत, शोले फिर होगी री-रिलीज
निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय मूवीज में से एक है। अब इस मूवी को सिनेमाघरों में नए अंदाज में री-रिलीज (Sholay Re Release) किए जाने का एलान मेकर्स की तरफ किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की क्लट क्लासिक फिल्म शोले ने इसी साल अपनी रिलीज के 50 शानदार सालों को पूरा किया है। 15 अगस्त 1975 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली निर्देशक रमेश सिप्पी की इस मूवी ने बॉलीवुड की परिभाषा को बदलकर रख दिया था, इसका अंदाजा फिल्म के रिलीज के 5 दशक बाद भी फैंस में मौजूद जबरदस्त क्रेज को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है।
इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि शोले को अब बड़े पर्दे पर एक बार फिर से री-रिलीज किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि वह इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी को कब और कहां देख सकते हैं।
बड़े पर्दे पर नए अंदाज में लौटेगी शोले
फिल्म शोले की कहानी को जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी ने मिलकर रखा था। इस मूवी की स्टोरी, डायलॉग्स और स्टार कास्ट के बारे में खूब बात की जाती है। अब ये चर्चा शोले की री-रिलीज के साथ और अधिक बढ़ने जा रही है कि क्योंकि हाल ही में शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी की तरफ से सोशल मीडिया पर मूवी को दोबारा से रिलीज करने का एलान किया गया है।
इस बार शोले अनकट वर्जन और 4K रेसोलुशन में सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। यानी जो सीन्स शोले से डिलीट कर दिए गए थे, वे भी आपको फिल्म की री-रिलीज के साथ थिएटर्स में देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर आप भी जय, वीरू, गब्बर सिंह और ठाकुर के दीवाने हैं तो इस बार शोले को बड़े पर्दे पर देखना बिल्कुल भी न भूलें।
गौर किया जाए शोले की री-रिलीज डेट की तरफ तो 12 दिसंबर 2025 है। ऐसे में आप अपने दोस्तों, परिवार और अन्य करीबियों के साथ जाकर इस धमाकेदार एंटरटेनमेंट पैकेज का आनंद ले सकते हैं। मालूम हो कि शोले बॉलीवुड की सबसे सफल मूवीज में से एक है और इससे पहले भी कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शोले को री-रिलीज किया जा चुका है।
शोले की कल्ट कास्ट
फिल्म शोले की कहानी और दमदार डायलॉग्स की तरह इसकी कास्ट और किरदार भी अमर हैं। जिनमें धर्मेंद्र (वीरू), अमिताभ बच्चन (जय), संजीव कुमार (ठाकुर), अमजद खान (गब्बर सिंह), हेमा मालिनी (वसंती) और जया बच्चन (राधा) जैसे कई उम्दा कलाकारों के नाम शामिल हैं।
कृपया धैर्य रखें।