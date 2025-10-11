Language
    Shilpa Shetty ने शेयर किया अनिल कपूर के घर पर करवाचौथ सेलिब्रेशन का वीडियो, क्यों ट्रोल हुए एक साथ 24 सितारे?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:56 AM (IST)

    कल देशभर में शादीशुदा महिलाओं ने धूमधाम से करवाचौथ का त्यौहार मनाया। हर साल की परम्परा को कायम रखते हुए शिल्पा शेट्टी से लेकर रवीना टंडन तक तक सितारे सुनीता कपूर-अनिल कपूर के घर पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने पहुंचे। हालांकि, ये सितारे इस बार एक कारण से बहुत ट्रोल हो रहे हैं। 

    क्यों करवाचौथ पर ट्रोल हुए ये सितारे/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करवाचौथ का त्यौहार पूरे देशभर में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। बॉलीवुड में भी शिल्पा शेट्टी से लेकर रवीना टंडन, सुनीता कपूर, नताशा दलाल, मीरा कपूर सहित कई सितारे अपने-अपने पतियों के लिए व्रत करते हैं। कई सितारे हर साल करवाचौथ मनाने के लिए अनिल कपूर-सुनीता कपूर के घर पर पूजा करते हैं और चांद दिखने के साथ अपने व्रत को खोलते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जहां 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेसेज के अलावा कई एक्टर्स की पत्नियां भी सुनीता कपूर के घर पर करवाचौथ सेलिब्रेशन के लिए पहुंचीं। करवाचौथ की पूजा करते हुए शिल्पा शेट्टी ने एक वीडियो शेयर की है, जिसे देखकर यूजर्स खुश नहीं हो रहे, बल्कि 24 लोगों को ट्रोल कर रहे हैं। आखिर क्यों ट्रोलिंग का शिकार हुईं ये एक्ट्रेसेज, चलिए जानते हैं: 

    इस कारण ट्रोल हो रही हैं 24 खूबसूरत लेडीज

    शिल्पा शेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में वह सेल्फी वीडियो बनाते हुए रवीना टंडन सहित सभी बैठी पूजा करती हुई करवाचौथ के दौरान के कुछ खूबसूरत पलों को ऑडियंस को दिखा रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए शिल्पा शेट्टी ने कैप्शन में लिखा, "करवाचौथ की रात...हर साल की तरह इस साल भी सुनीता कपूर ने बहुत ही अच्छे से सबकुछ तैयार किया है"। 

    View this post on Instagram

    A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

    एक्टर्स के सुंदर लुक और हर साल की तरह इस साल भी एक ही जगह पर करवाचौथ मनाने को तो लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि, वह इस बात से निराश हो रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी-रवीना टंडन, नताशा दलाल और सुनीता कपूर सहित सभी सितारे करवाचौथ के व्रत की पूजा नीचे जमीन पर बैठकर नहीं, बल्कि टेबल और चेयर पर बैठकर कर रही हैं। 

    जमीन पर बैठने में शर्म आ रही है-यूजर्स

    एक यूजर ने सोशल मीडिया पर इन सितारों को फटकार लगाते हुए लिखा, "सब इतना अच्छा है, लेकिन आप लोगों को नीचे बैठकर पूजा करने में शर्म आती है"। दूसरे यूजर ने लिखा "भाई...इन रईस लोगों से जमीन पर बैठकर पूजा नहीं होती है क्या। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "सिर पर दुपट्टा रखते हैं हमारे यहां पर, आपके इधर ऐसा नहीं होता है क्या"। 

    वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स तो ऐसे हैं, जो रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी को एक साथ एक ही फ्रेम में देखकर खुद की हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। 

