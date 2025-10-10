शिल्पा शेट्टी की कंपनी क्यों नहीं चुका पाई 60 करोड़ रुपये का कर्ज? राज कुंद्रा ने दी सफाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले क जांच जारी है। इस बीच राज कुंद्रा ने अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी में उनको भारी नुकसान हुआ था। जिसकी वजह से कंपनी कर्जा नहीं चुका सकी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक व्यवसायी को ऋण-सह-निवेश सौदे में कथित रूप से धोखा देने का मामला दर्ज किया गया है। राज कुंद्र के मुताबिक, उनकी कंपनी इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरणों का व्यापार करती थी। जो नोटबंदी के बाद आर्थिक रूप से संकट में आ गई। इसी वजह से उनकी कंपनी उधार ली गई रकम चुकाने में असमर्थ रही।

EOW कर रही मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा और राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से जुड़े 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले की जांच की जा रही है। EOW इस मामले में पहले ही शिल्पा शेट्टी से लगभग साढ़े चार घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। वहीं, अब राज कुंद्रा का दूसरी बार बयान दर्ज किया है। कुंद्रा ने कहा कि वित्तीय संकट के कारण कंपनी उधार ली गई राशि चुकाने में असमर्थ है।

14 अगस्त को दर्ज हुआ मामला गौरतलब है कि बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके पति होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। जो अब बंद हो चुकी है। राज कुंद्र और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 14 अगस्त को मुंबई में व्यवसायी दीपक कोठारी से ऋण-सह-निवेश सौदे में लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था।