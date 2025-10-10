शिल्पा शेट्टी की कंपनी क्यों नहीं चुका पाई 60 करोड़ रुपये का कर्ज? राज कुंद्रा ने दी सफाई
शिल्पा शेट्टी की कंपनी पर 60 करोड़ रुपये के कर्ज को लेकर राज कुंद्रा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण व्यापार में मंदी आई, जिससे वित्तीय दिक्कतें हुईं। इसी वजह से उन्होंने कर्ज नहीं चुका पाया। EOW ने दूसरी बार राज कुंद्रा का बयान दर्ज किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले क जांच जारी है। इस बीच राज कुंद्रा ने अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी में उनको भारी नुकसान हुआ था। जिसकी वजह से कंपनी कर्जा नहीं चुका सकी।
दरअसल, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक व्यवसायी को ऋण-सह-निवेश सौदे में कथित रूप से धोखा देने का मामला दर्ज किया गया है। राज कुंद्र के मुताबिक, उनकी कंपनी इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरणों का व्यापार करती थी। जो नोटबंदी के बाद आर्थिक रूप से संकट में आ गई। इसी वजह से उनकी कंपनी उधार ली गई रकम चुकाने में असमर्थ रही।
EOW कर रही मामले की जांच
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा और राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से जुड़े 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले की जांच की जा रही है। EOW इस मामले में पहले ही शिल्पा शेट्टी से लगभग साढ़े चार घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। वहीं, अब राज कुंद्रा का दूसरी बार बयान दर्ज किया है। कुंद्रा ने कहा कि वित्तीय संकट के कारण कंपनी उधार ली गई राशि चुकाने में असमर्थ है।
14 अगस्त को दर्ज हुआ मामला
गौरतलब है कि बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके पति होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। जो अब बंद हो चुकी है। राज कुंद्र और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 14 अगस्त को मुंबई में व्यवसायी दीपक कोठारी से ऋण-सह-निवेश सौदे में लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था।
कोठारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच उन्हें बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया गया। पुलिस की पूछताछ में शेट्टी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने व्यवसायी पति के साथ मिलकर जिस कंपनी की स्थापना की थी, उसके कामकाज पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
